O custo de R$ 36 mil/mês de um vereador em Rondonópolis foi avaliado pelo Subtenente Guinancio (PSDB) como razoável. Porém, segundo o parlamentar, em um momento de crise como este que o Brasil vem enfrentando, seria sensato o enxugamento deste gasto.

Na Câmara Municipal de Rondonópolis, o vereador Guinancio assim que assumiu o seu mandato, de imediato, renunciou à verba indenizatória a que legalmente tem direito no valor de R$ 10 mil ao mês. A atitude do vereador, nestes primeiros seis meses do ano de 2017, já gerou uma economia do dinheiro público de R$ 60 mil.

“Este gasto de R$ 36 mil com cada vereador acho razoável para aquele parlamentar que verdadeiramente está cumprindo o seu papel de fiscalizar os serviços e investimentos públicos. É justo para aquele parlamentar que cobra incansavelmente do poder executivo as demandas necessárias para a população. No entanto, em momento de crise, vejo com bons olhos a ideia de enxugar este gasto”, reiterou.

Conforme o Subtenente Guinancio, apesar de ver com bons olhos a necessidade de economia, não cabe somente a ele tomar a iniciativa. “Qualquer alteração no regimento interno da Câmara Municipal tem que partir da mesa diretora ou de um grupo de vereadores. Sempre tive a ideia de enxugar os gastos para outros investimentos voltados à população, mas aqui faço parte de um colegiado e mesmo assim, tenho que respeitar o poder da democracia, pois esta decisão não cabe somente a mim. Porém, tento chamar a atenção dos demais colegas pelo exemplo, como a decisão que tive em renunciar à verba indenizatória. Não quero causar constrangimentos aos demais parlamentares, mas medidas de economia do dinheiro público sempre serão vistas com bons olhos pela população. Este discurso de economia parece ser retrógrado, mas é atual e não há como fugir disso”, explicou.