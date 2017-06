Após novo reajuste anunciado pela Petrobras, o preço do botijão de 13kg de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), chamado gás de cozinha, pode chegar, dependendo do estabelecimento, a R$ 100,00 em Rondonópolis. A perspectiva é que, de hoje até a próxima semana, revendedores já comecem a repassar preços reajustados aos consumidores.

Conforme levantamento do Jornal A TRIBUNA, o preço do botijão de 13 kg de gás de cozinha custa atualmente entre R$ 85,00 a R$ 95,00 na cidade. O aumento anunciado pela Petrobras começou a ser repassados às distribuidoras a partir desta quinta-feira (8/6), sendo da ordem de 6,7%.

O empresário Carlos Alberto Pereira, um dos maiores empresários do setor na cidade, explicou ao Jornal A TRIBUNA que, dependendo dos estoques e da data de aquisição, algumas revendedoras já podem repassar a partir de hoje o preço reajustado aos consumidores.

Carlos Pereira informou que, no caso da sua empresa, o novo valor deve começar a ser repassado aos consumidores a partir da próxima segunda-feira (12/6), representando em acréscimo de R$ 5,00 no valor do produto. Sairá dos atuais R$ 90,00 para R$ 95,00 o botijão de 13 kg.

Conforme o empresário, este é o terceiro aumento no preço do gás de cozinha somente em 2017, o que não deixa de impactar negativamente nas vendas do setor, considerando que os consumidores procuram economizar nessa realidade. Ele contabiliza uma redução nas vendas da ordem de 2% neste ano.

Segundo anunciado nesta quarta-feira (7/6), a Petrobras passará a adotar uma nova política de preços para a venda de GLP em botijões de até 13 kg, prevendo correções mensais às distribuidoras, garantindo margens de lucro à companhia.