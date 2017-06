Futsal biológico: uma perspectiva interdisciplinar

A realidade da educação em Estado de Mato Grosso vem passando por um processo de transformação em que a Escola Integral é denominada Escola Plena, a qual traz em seu bojo o foco no aluno e seu Projeto de Vida. Em Rondonópolis, a Escola Integral em Tempo Integral vem sendo desenvolvida em quatro instituições escolares, como, por exemplo, a Escola Silvestre Gomes Jardim, a qual vem apresentando melhorias significativas no que diz respeito ao contexto das metas educativas.

Um dos diferenciais da Escola Plena são as disciplinas da parte diversificada, que compõe o currículo, dentre elas pode-se destacar a “Eletiva” que se traduz pelo trabalho alicerçado na interdisciplinaridade, isto significa dizer, as disciplinas se encontram e entrelaçam os conteúdos, tendo como objeto a formação do conhecimento do estudante em sua plenitude.

Em consonância com o que apregoa o ICE – Instituto de Corresponsabilidade pela Educação – a Eletiva constitui: “temáticas oferecidas semestralmente, proposta pelos professores e/ou pelos estudantes e objetivam diversificar, aprofundar e/ou enriquecer os conteúdos e temas trabalhados da Base Nacional Comum do Currículo”.

Falando especificamente da Escola Silvestre Gomes Jardim, atenta-se para o trabalho da Eletiva: FUTSAL BIOLÓGICO, desenvolvido pelos professores Nelson Centurião Junior (Educação Física) e Luciely Karine da Mata (Biologia). Escolhida pelos estudantes para ser desenvolvida no primeiro semestre de 2017, a Eletiva Futsal Biológico envolve as disciplinas, na perspectiva de formação interdisciplinar.

Em atividade desenvolvida pelo FUTSAL BIOLÓGICO, foi realizada uma aula de campo no CT – Centro de Treinamento do União Esporte Clube. Tendo em vista que o Futsal possui características semelhantes ao futebol, oportunizou aos estudantes a contemplação de conhecimentos teóricos e práticos.

A referida Aula de Campo foi realizada em 30 de maio de 2017, possibilitando aos estudantes conhecer o ambiente em que ocorre os treinamentos físicos e táticos dos atletas do União Esporte Clube; com uma roda de conversa com o Treinador e o Preparador Físico do referido time, quando os estudantes tiveram a oportunidade de fazer questionamentos aos dois profissionais, que responderam de forma solícita, ainda na mesma oportunidade, assistiram a parte de um treino observando atentamente o desenvolvimento dos exercícios físicos dos atletas.

Abordagens como a fisiologia do exercício, alimentação, saúde e qualidade de vida, foram alguns temas abordados durante a roda de conversas, sendo que tais conteúdos possuem ênfase na disciplina de Biologia e Educação Física. Também foram abordados assuntos relacionados ao mundo do futebol como: a seleção de atletas (Peneiras) e obstáculos que os atletas enfrentam no decorrer da carreira enquanto jogadores profissionais.

Importa a concepção de que a Escola Plena desenvolve trabalhos de forma ampla, em que os estudantes passam a ter a possibilidade de aprendizagem “além dos muros escolares”, participando de forma cidadã de um contexto em que a escola e a sociedade buscam a conquista da formação, tendo como co-autores deste quadro positivo os professores de excelência, que elevam o protagonismo dos estudantes.

Esta organização de ensino traz como “espinha dorsal” a Escola Plena que oportuniza aos estudantes os quatro pilares da educação – APRENDER A CONHECER; APRENDER A FAZER; APRENDER A CONVIVER e APRENDER A SER – trazendo ainda uma vertente interdimensional de aprendizado que se pontua no aspecto cognitivo, afetivo, espiritual e corporal do estudante.

Nos relatos aqui apresentados ouso dizer que o conhecimento de Paulo Freire de que: “A Educação qualquer que seja ela, é sempre uma teoria do conhecimento posta em prática”, evoca a Escola Plena e põe em voga a interdisciplinaridade.

(*) Diogo Diedrich Lemes Grellmann, coordenador da Área de Linguagem da Escola Plena Silvestre Gomes Jardim