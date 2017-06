Fábrica de marginais

Antigamente, as crianças nasciam sob domínio de pai e mãe. Tinham a educação e a repreensão necessárias para ter uma vida em família até a entrada na escola onde os professores e educadores tinham o domínio e responsabilidade para educar, executar, reprimir ou por de castigo. As crianças respeitavam.

O professor tinha total apoio dos pais e das autoridades. O professor era uma autoridade dentro da escola e perante a sociedade, pois é ele o responsável pelo mundo em que vivemos ontem, hoje e amanhã.

Após isto, o jovem vai para o Exército aonde tudo é feito com o maior respeito. Os pais faziam questão que seus filhos fossem servir o Exército.

Após os dezoito anos, os jovens respeitavam a polícia que tinha o controle e nenhum jovem ousava enfrentar a polícia pois, sabia que iria preso e iria apanhar. Hoje o que aconteceu?

Os pais não podem mais educar um filho de 3 ou 5 anos, pois, se o pai for corrigir o filho o mesmo ou o vizinho chama o Conselho Tutelar que quase sempre, sem nem mesmo consultar o pai ou a mãe o motivo da repreensão, já vem com uma ou mais viaturas da polícia para prender a família que, na maioria das vezes, está apenas cumprindo o dever de pai de família, de cidadão de bem.

Na escola, os professores e diretores estão impossibilitados de simplesmente chamar a atenção de um aluno, pois, o mesmo já chama os pais que já recorrem ao Conselho Tutelar para reprimir professores e diretores.

A escola não é para o aluno aprender apenas que dois mais dois são quatro, mas é na escola que o aluno deve aprender a cantar o Hino Nacional. É lá que ele aprende o civismo e amor à Pátria. É de lá que vai sair o homem de bem. Como isso pode ser feito sem repreensão, sem respeito e sem medo?

Após os 21 anos de idade, esse jovem, sem educação e respeito dos pais e professores, entra ou já está no mundo do crime. Mas acontece que se o jovem cometer um crime, mesmo que for um crime bárbaro e for preso, antes mesmo de receber a repreensão necessária, o bandido já é acobertado pelos Direitos Humanos que dão total apoio e não querem nem saber quem morreu ou quem foi estuprado, que família foi destruída.

Então, chegamos a seguinte conclusão: de que valem 6 meses de investigação da polícia, da inteligência, do custo financeiro de prender um marginal se quando ele é preso ele já tem Direitos Humanos e várias outras entidades para dar cobertura, sem mesmo saber a dor de quem perdeu um pai, uma mãe ou um irmão.

Eu nunca vi um pé de galinha matar um pinto. Se o nosso governo gastasse metade do que gasta com metralhadora, armas sofisticadas, viaturas, presídios, cadeias, se esse dinheiro fosse gasto na formação da família, com trabalho, com educação, com saúde, com respeito pelo ser humano, hoje teríamos um mundo diferente.

(*) Edmildo Francisco Campos, o Rico, comerciante e morador em Rondonópolis