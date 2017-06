Essa pessoa está doente sim

O governo federal, pessoa jurídica de direito público interno está sem rumo e agonizando numa crise institucional, e ninguém pode prever quando e como isso irá acabar. Essa é a verdade. E não adianta os mais otimistas dizerem que tudo está legal, que não existe crise política no Brasil, que tudo está indo muito bem, e que devemos pensar em outras coisas mais nobres porque blá-blá-blá.

Ora, dizer o que ocorre no país não é ser pessimista não. É ter a coragem de mostrar com responsabilidade uma conjuntura caótica que vive a nação. É socializar uma informação que às vezes não chega ao conhecimento da maioria dos brasileiros, principalmente essa monstruosa corrupção que a Lava Jato está combatendo. É divulgar o estado democrático de direito e assim tornar os homens mais conscientes e livres. Esse também é o papel dos jornalistas e de uma imprensa séria e independente.

A crise brasileira está aí para todo mundo ver. Ela contaminou todos os poderes da República. Atingiu até o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nessa última sexta-feira quando aquela Corte fez um julgamento político e não técnico do processo de cassação da chapa Dilma/Temer, absolvendo os envolvidos por um placar de 4×3.

Depois dessa histórica e frustrada cassação de um presidente da República patrocinada pela justiça eleitoral, agora a imprensa inteira se volta na expectativa de ver um novo desfecho contra o presidente Michel Temer, pois ainda não se sabe qual é todo o conteúdo das delações dos donos da JBS, podendo até vir uma bomba ainda maior do que essa já conhecida pela população.

O desemprego bate às portas das empresas. O trabalhador precisa trabalhar, vez que não dá para consumir sem receber. As empresas esperam uma estabilidade política para poderem contratar mais empregados e assim aumentar sua produção. As votações necessárias para nortear o desenvolvimento econômico não acontecem. Daí, isso tudo é balela? É falar demais?

Hoje a única coisa que se salva nessa instabilidade política/econômica ainda é a inflação que está meia que dormindo. Espera-se que ela continue nessa letargia. A continuar esse estado endêmico vivido pelo executivo nacional, a tendência é a cada dia o paciente ter novo diagnóstico desse traumático sintoma político. Infelizmente de mãos atadas e passivamente o povo acompanha essa trama doentia desse governo.

(*) Saulo Moraes é advogado, e jornalista por formação acadêmica