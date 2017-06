Uma aula especial sobre literatura mato-grossense reuniu os poetas Joe Sales e Márcio Martins e a contista Luana Madrepérola na tarde da anteontem (20), na Escola Estadual Silvestre Gomes Jardim. O encontro entre os estudantes do ensino médio e os escritores foi promovido pela professora de língua portuguesa Bruna Beatriz Vasconcelo dos Annjos que destaca a importância de se estudar as obras de autores locais.

O evento classificado como um minicolóquio contou com a participação ativa dos alunos que fizeram uma série de questionamentos sobre o trabalho e a trajetória de cada escritor convidado. O principal interesse da plateia atenta era saber sobre as influências que resultaram nos diversos livros publicados, além da opinião dos autores sobre temas como o comportamento da juventude na atualidade.

Márcio Martins abriu a tarde literária com um clipe da Banda Charlie Brown Júnior. Em seguida falou sobre o trabalho de autores de referência no mundo da poesia, como Paulo Leminski, Carlos Drumond de Andrade, Mário Quintana, Ferreira Goulart e o mato-grossense Manoel de Barros. Ele revelou a paixão pela poesia desde os 12 anos, apresentou os livros já publicados e doou um exemplar para sorteio entre os alunos.

Luana Madrepérola falou da metodologia adotada na produção do livro ‘As Donzelas e as Sombras’ que reúne contos do universo feminino, desde a fase do encantamento até as visões mais sombrias. Durante o bate-papo com os alunos, a escritora leu os contos ‘Chá da Tarde’ e ‘Cadáver’ e respondeu perguntas sobre o processo de criação, conhecimento literário e questões do cotidiano. A literatura, na opinião da autora, ‘ajuda a gente a sobreviver’.

Joe Sales que está familiarizado com a sala de aula iniciou a conversa com os alunos com a afirmação de que ‘a poesia está em todos nós’. Ele chamou a atenção dos estudantes para a importância da dedicação a boa leitura e avaliou que a literatura reflete a vontade de saber de escritores e leitores. Depois de ler poesias dos livros já publicados, Joe Sales anunciou o lançamento da próxima obra que acontece em agosto.

Satisfeita com o resultado positivo do evento que reuniu os alunos numa discussão mais ampla sobre a literatura feita pelos autores locais, Bruna Vasconcelo contou que a ideia de realizar o colóquio surgiu em sala de aula e conquistou o apoio da coordenadora pedagógica Lindinalva Alves e da diretora Maria Gomes.