A Escola Estadual Daniel Martins de Moura, localizada na Vila Operária, realiza entre hoje (27) e quinta-feira (29) a 12ª edição da Gincana Literária Solidária, projeto tradicional da unidade que visa o desenvolvimento da liderança com os alunos. A gincana acontece nos três dias das 7h até as 11h30, e no período da tarde das 13h até as 17h30.

O projeto tem como proposta estimular os alunos a desenvolverem atividades relacionadas a literatura e produções correlacionadas, além de produções literárias.

Uma das ações é a arrecadação de alimentos para doação à instituições de caridade ou famílias carentes.

Na competição saudável, os alunos são divididos em equipes e apresentam poemas, jogral, paródias e teatros baseados em títulos da literatura repassados pelos professores de Língua Portuguesa.

Os estudantes também competem para ver qual equipe arrecada mais livros e alimentos que serão doados para as entidades, atendendo assim o objetivo social da gincana.