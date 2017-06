Além dos já conhecidos transtornos em se viver próximo a um ecoponto, moradores do bairro Sagrada Família já foram afetados, somente este ano, por três grandes queimadas na unidade existente no bairro. A mais recente foi registrada na noite de anteontem (26), com a fumaça atingindo diversos bairros.

Na manhã de ontem, regiões como a Vila Aurora, Cidade Alta, Granville e o próprio Sagrada Família ainda sofriam com muita fumaça provocada pela queima do lixo e entulho. Os incêndios são, conforme a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), em sua grande maioria criminosos.

Os focos de incêndio nos ecopontos são difíceis de serem contidos pois o lixo queima em superfície e profundidade. Embora o Corpo de Bombeiros jogue água por cima, o fogo continua queimando por baixo, até por dias. Embora as unidades existentes na cidade estejam sendo limpas com certa frequência, o volume de lixo e entulho é muito grande, e na maioria das vezes não se restringe aos ecopontos, mas ruas e terrenos ao redor.

No Sagrada Família, moradores estavam revoltados com a situação, e até uma discussão entre um homem que vive perto ao ecoponto e pessoas que estavam no local para fazer o descarte de materiais foi presenciada pela reportagem. “A gente fica revoltado porque queimou a noite inteira, a máquina virou e continuou queimando, e ainda vem um cidadão e joga mais lixo no fogo. Ninguém tem respeito por quem vive aqui”, disse o morador.

Conforme a Semma, não há previsão de desativação do problemático ecoponto, mas sim de melhora na estrutura para evitar esse tipo de situação. “Estamos trabalhando também para tentar identificar os autores da queimada, que é crime”, disse o secretário Municipal de Meio Ambiente, João Copetti.

TERRENOS

Com relação aos terrenos baldios da cidade, a Semma continua aplicando multas nos proprietários das áreas, independente do fogo ser ateado pelo dono ou não. “Terreno limpo não queima, se o proprietário não realiza a limpeza, assume o risco”, disse João.

Para o período de estiagem, conforme já informado anteriormente pelo A TRIBUNA, a Prefeitura firmou um convênio com o Corpo de Bombeiros, aumentado as equipes de combate as chamas por meio de contratação de militares para atuarem em seus horários de folga.