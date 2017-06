O União Esporte Clube já se prepara para o seu segundo compromisso pelo Mato-grossense Sub-19. Amanhã (18), o Colorado vai enfrentar o Mixto, às 15h, no Estádio Luthero Lopes. Anteontem (15), na estreia pela competição, o time rondonopolitano massacrou o Araguaia pelo placar de 6 a 1, no Estádio Franciscão, em Aragarças (GO).

Os gols do Vermelhinho foram marcados por Rodrigo (três gols), Marcelinho, Henrick e Léo Menzen. Com o resultado, o União assumiu a liderança do Grupo B, que também tem o Mixto.

OUTROS JOGOS

Outras três partidas movimentaram a primeira rodada do Mato-grossense Sub-19. Pelo Grupo C, no primeiro jogo da competição, o Ação conquistou uma grande vitória sobre o Operário VG. Jonathan e Sadrac fizeram os gols que deram a vitória sobre o Chicote da Fronteira. Com os três pontos somados o Ação divide a liderança com Cuiabá.

No jogo de fundo, o Cuiabá, com dois gols do atacante Anderson, venceu o Dom Bosco na Arena Pantanal, em Cuiabá. Amanhã, na Capital do Estado, o Dom Bosco encara o Operário VG, às 10h, na Arena Pantanal. No Mini-Estádio Pelezinho, na Capital, o Ação enfrentará o Cuiabá, às 15h.

Na abertura do Grupo A, o Sinop foi até o Estádio Egídio José Preima, em Sorriso, venceu o Grêmio de Sorriso por 2 a 1 e saiu de campo com a liderança do grupo. Amanhã, às 18h, o Luverdense joga contra o Grêmio de Sorriso, no Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde.