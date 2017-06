JARI repassou ao Jornal A TRIBUNA que almeja reduzir o tempo de espera para análise dos recursos para uma média de quatro meses até o fim do ano

Com o funcionamento da fiscalização eletrônica no trânsito de Rondonópolis, tem sido cada vez maior o número de pessoas que vem procurando apresentar defesas/recursos em função das notificações/penalidades expedidas no sistema. Diante do grande volume, defesas e recursos vêm demorando de seis meses até oito meses para serem julgados em Rondonópolis.

O tempo de julgamento na Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI), sendo uma comissão independente da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (Setrat), tem demorado em média seis meses. O presidente da JARI, o policial rodoviário federal Luís Carlos da Silva, informa que agora são cerca de 2.530 recursos para análise, sendo que conseguiu reduzir a fila de espera em 500 recursos apenas neste ano.

Luís Carlos repassou ao Jornal A TRIBUNA que almeja reduzir o tempo de espera para análise dos recursos para uma média de quatro meses até o fim do ano. Destaca que este ano julgou cerca de 3.100 recursos. No geral, atesta que mais recursos estão sendo julgados do que tem entrado para serem analisados no órgão.

Mesmo com os esforços, o presidente pondera que a JARI local possui apenas dois relatores e não dispõe de estagiários diante de uma quantia expressiva de processos. Somente no ano passado entraram na JARI cerca de sete mil recursos. Além disso, aponta que, dependendo da alegação, é preciso fazer diligências. Assim, reforça que tem feito o possível dentro da realidade existente, considerando ainda que muitos são processos complexos.

Apesar da certa morosidade, Luís Carlos enfatiza que essa situação não tem grandes prejuízos aos usuários, considerando que, após 30 dias e caso não haja julgamento do recurso, vigora de imediato o efeito suspenso dos valores.

Conforme Luís Carlos, se não tiver especificação e caso o ingresso da defesa de autuação ocorrer antes da mesma virar penalidade, inicialmente, o julgamento compete à Comissão de Apreciação da Defesa da Autuação (CADA), sendo verificada pelo secretário de trânsito. Caso vire penalidade, a análise compete à JARI. Também, caso a não concorde com o indeferimento inicial da defesa apresentada na CADA, pode-se recorrer à JARI.

Nessa primeira instância, a CADA, o secretário municipal de Transporte e Trânsito, Rodrigo Metello, repassou ao Jornal A TRIBUNA que existe uma demanda para análise de cerca de 900 defesas apenas. Não foi repassado algum documento comprobatório. Ele assegurou que tem intensificado o serviço para diminuir esse número o máximo possível. Inclusive, atestou que quer reduzir esse número em torno de 90%.

Apesar disso, Rodrigo também reforçou que, independente da demora, não há maiores prejuízos ao contribuinte, considerando que entra o efeito suspensivo nos valores a partir de 30 dias de não julgado.

Além da esfera local, os condutores com penalidades de trânsito, caso tenham interesse, ainda podem apresentar recurso no Conselho Estadual de Trânsito (Cetran) ou no Conselho Nacional de Trânsito (Contran).