Conforme levantamento feito pela reportagem do A TRIBUNA, cada vereador em Rondonópolis tem um custo mensal que bate à casa dos R$ 36 mil para o Erário. Conforme os números disponibilizados pela Câmara Municipal, o salário de um vereador, somado com a verba indenizatória, chega a R$ 20 mil. Além disso, cada vereador possui sete assessores parlamentares, onde o salário bruto de cada um é de R$ 1.800,79, além do chefe de gabinete com salário de R$ 3.217,79. Somando-se os salários de todos os assessores e do chefe de gabinete, chega-se a quase R$ 16 mil. Computando isso aos salários dos próprios parlamentares, chega-se à cifra de quase R$ 36 mil.

Na avaliação do presidente da Casa de Leis, Rodrigo da Zaeli (PSDB), o custo de cada parlamentar hoje em Rondonópolis é razoável para o porte que a cidade tem. “Acho justo este custeio do vereador pelo tamanho da responsabilidade que cada um assume ao tomar posse. É um custeio para o vereador não ser facilmente seduzido ao desvio de sua função democrática a favor da população. Além disso, com este aporte financeiro de salários, verba indenizatória e assessores à disposição, o vereador está munido do necessário para desempenhar o seu papel junto aos ideais da população”, justifica Zaeli.

Ele explica que cada assessor de vereador desempenha o seu papel junto às comunidades. “O assessor parlamentar tem o papel principal de buscar as demandas da sociedade e levar para o vereador. É um servidor público que está próximo da população, para ajudar a resolver os seus anseios e auxiliar o vereador no seu pepel de legislador”, ressaltou o parlamentar.

DUODÉCIMO

Hoje, o repasse do duodécimo da Câmara corresponde a 6% da arrecadação municipal. Este é o teto máximo previsto pela Constituição Federal. Atualmente, a Casa de Leis recebe mensalmente cerca de R$ 1,9 milhão. O valor é para o pagamento da verba indenizatória de R$ 200 mil a cada mês, sendo R$ 10 mil para 20 dos 21 vereadores, já que O Subtenente Guinancio (PSDB) renunciou à verba indenizatória assim que tomou posse do cargo.

O duodécimo é gasto para o pagamento dos servidores efetivos e comissionados da Câmara que ultrapassa os R$ 500 mil mensais e também o pagamento dos salários dos vereadores num total de R$ 210 mil.

Além disso, existem gastos da sede da Casa de Leis com energia elétrica, água, internet, tarifas bancárias, serviços de limpeza, alimentação, diárias de servidores efetivos, material de expediente da parte administrativa da Casa de Leis e outros. Também existem gastos com contribuição previdenciária, Serv Saúde e combustível dos veículos oficiais.