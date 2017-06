Brasília

O deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) pediu ontem (13) ao Supremo Tribunal Federal (STF) para ter acesso às gravações que integram a investigação sobre o presidente Michel Temer antes de depor à Polícia Federal sobre o caso. Em ofício encaminhado ao ministro Luiz Edson Fachin, que supervisiona o inquérito, aberto no âmbito da Operação Lava Jato, Cunha informou que o interrogatório está marcado para as 11h desta quarta (14), em Curitiba, onde ele está preso.

Cunha, porém, quer ter acesso ao material da investigação com 48 horas de antecedência para poder responder às perguntas com ampla defesa. Desse modo, o peemedebista pediu ao STF que também determine à PF a “readequação da pauta” do depoimento.

DELAÇÕES DA JBS

Em março deste ano, Temer foi gravado pelo dono da JBS, Joesley Batista, numa conversa em que, segundo a Procuradoria Geral da República (PGR), deu aval para pagamentos a Cunha com o objetivo de convencer o ex-deputado a não fechar acordo de delação premiada.

O presidente nega as acusações, diz que não teme delações e afirma que jamais atuou para beneficiar a JBS no governo.

Nesta semana, o ministro Edson Fachin concedeu cinco dias para a PF concluir o inquérito sobre Temer, prazo que vence na próxima segunda (19).

Depois, se avaliar que há provas contra o presidente, caberá à PGR oferecer uma denúncia; caso contrário, poderá pedir o arquivamento do caso.

JOESLEY NO BRASIL

O empresário Joesley Batista, um dos controladores do frigorífico JBS, disse que voltou ao Brasil no domingo, em comunicado divulgado nesta terça-feira (13). Ele estava no exterior desde que foi divulgada a informação de que ele e outros executivos do grupo fizeram um acordo de delação premiada.

Joesley disse que participou de reuniões , em Brasília, e de encontros de trabalho ontem (13) em São Paulo. Ele teria prestado novo depoimento a Procuradoria Geral da República, em Brasília, sobre as denúncias da Operação Bullish, que investiga empréstimos e operações financeiras do BNDES na JBS.

Em vídeos, Joesley afirmou que depositou US$ 150 milhões em contas no exterior a pedido do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega e que esse dinheiro seria propina relacionada a empréstimos e aportes financeiros do BNDES. O dinheiro teria financiado campanhas políticas.

O empresário disse que viajou com autorização da Justiça brasileira e que estava na China e “não passeando na Quinta Avenida, em Nova York, ao contrário do que chegou a ser noticiado e caluniosamente dito até pelo presidente da República”.