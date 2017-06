A Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires (Coopervale), até a última quarta-feira (14), véspera de feriado, ainda não havia realizado o pagamento dos salários dos servidores contratados para prestarem serviços em Rondonópolis, principalmente na área da saúde. De acordo com o vereador Reginaldo Santos (PPS), é obrigação da cooperativa efetuar o pagamento dos servidores até o quinto dia útil de cada mês.

“Chegou a informação, para nós vereadores, de que a empresa estaria devendo o pagamento referente ao mês de maio, que deveria ser efetuado até o dia 7 deste mês, mas hoje (ontem 16) os servidores continuavam sem receber seus salários”, afirmou o vereador.

No entanto, a reportagem conseguiu apurar que a empresa começou a realizar os pagamentos ontem, mas nem todos receberam os seus salários.

Na última quarta-feira (14), os servidores que prestam serviços de coveiro no Cemitério Municipal da Mata Grande e da Vila Paulista chegaram a ameaçar greve devido ao atraso dos salários.

Desde o começo deste ano, a contratação da cooperativa por parte da prefeitura vem provocando muita discussão, principalmente entre vereadores, que não tiveram a oportunidade de opinar sobre o assunto.