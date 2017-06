No Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, vale observar que constava que a agência do INSS em Rondonópolis já estava reformada

O senador José Medeiros (PSD-MT) e o deputado federal Adilton Sachetti (PSB-MT), juntos com alguns vereadores de Rondonópolis, se reuniram, ontem com o ministro Osmar Terra, do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), para reivindicar o reforço no quadro de médicos peritos para o atendimento de pacientes e segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no município que é polo regional do interior do estado. O ministro ficou de vir a Rondonópolis ainda neste ano, para verificar a situação.

O senador Medeiros avaliou à reportagem que o encontro com o ministro foi muito positivo, pois gerou perspectivas de encaminhamentos. “Não temos um perito sequer. A situação, que já era difícil, chegou ao limite do caos. E a informação que trazemos é que num raio de duzentos quilômetros não existe médico do INSS para atender a população de Rondonópolis e região. Então, estamos aqui para que essa situação seja resolvida o quanto antes”, disse o senador ao ministro.

O deputado Sachetti, ao cobrar a resolução do problema, lembrou que Rondonópolis é um grande polo do agronegócio brasileiro e deveria ter a contrapartida por parte do Governo Federal, com acesso a bons serviços públicos. “A demanda é muito grande e os mutirões que acontecem esporadicamente não dão conta dos atendimentos”, destacou.

Os vereadores Moacir José da Silva (o Bilú do Depósito de Areia), Reginaldo Santos e João Batista da Coder, representaram a Câmara Municipal na reunião e destacaram também a carência em relação aos agentes do INSS: 12 servidores na ponta e 21 servidores lotados. O senador cobrou ainda a conclusão das obras de reforma e revitalização da agência da Previdência Social na cidade. Segundo informou ao ministro, as instalações ainda são precárias e os serviços oferecidos são de “péssima qualidade e ultrapassados”.

Osmar Terra, ao se sensibilizar com a situação de Rondonópolis, apontou três possíveis soluções para resolver a falta de peritos na cidade. “Para tentar resolver a situação emergencialmente, vamos proceder com um processo de remoção interna e aumentar o valor pago para cada perícia, hoje, em 35 reais. Esse valor não fixa médico em lugar algum”, disse o ministro que se comprometeu em, no máximo 60 dias, resolver o problema. A medida só será possível em virtude da aprovação de uma Medida Provisória recente, no Congresso, onde passou a R$ 60 o bônus salarial a cada perito.

O ministro disse que não sabia da situação referente aos médicos peritos em Rondonópolis. A terceira solução, segundo o ministro, será o longo prazo e com vistas a recuperar a carreira do perito. “É o concurso público para médicos peritos, com vistas a atender essa importante cidade para o Brasil. Vamos levar essa demanda ao Ministério do Planejamento, mostrando para eles a triste realidade vivida hoje no Brasil pela população que precisa dos serviços do INSS e pressionar por uma urgência nessa questão”, destacou.

José Medeiros, durante o encontro, pediu a presença do ministro em Rondonópolis para o lançamento do Programa Criança Feliz. Em resposta, Osmar Terra se comprometeu a vir à cidade e informou que a Secretaria Nacional de Desenvolvimento Humano já está trabalhando no atendimento a 500 famílias da região e que só falta o treinamento para as equipes.

No Ministério, vale observar que constava que a agência do INSS em Rondonópolis já estava reformada. Dentro de 60 dias, o senador e o deputado ficaram de verificar novamente os encaminhamentos dados aos problemas em questão apresentados.