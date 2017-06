Acúmulo de lixo, mato muito alto, uso coletivo para fins indevidos como consumo de drogas, prática sexual e outros, são problemas encontrados em terrenos baldios da cidade.

Eles estão por toda parte de Rondonópolis, e não são poucos, já que conforme um levantamento da Secretaria Municipal de Receita, a cidade conta com uma média de 40 mil terrenos baldios.

Além da sujeira e dos incômodos provocados, os terrenos são também uma questão de saúde pública, já que se tornam criadouros de animais peçonhentos, de caramujos e até mesmo do aedes aegypiti, transmissor da dengue, zika vírus e febre chikungunya.

Para tentar amenizar a situação, o Departamento de Controle Urbano do Município realiza a fiscalização desses locais, notifica e multa os proprietários que não limpam seus terrenos. Contudo, com equipe reduzida, que não consegue atender a alta demanda, além de diversos empecilhos burocráticos para que essas multas sejam não só aplicadas, mas realmente executadas, a situação permanece na cidade.

Conforme informou o Município, os fiscais da Receita Municipal notificaram recentemente os donos de terrenos sujos em toda a região do Sagrada Família e Salmen. Quando notificados, os proprietários têm um prazo de 15 dias para promover a limpeza do lote e comparecer até a Prefeitura informando sobre a regularização.

Caso não realize a limpeza em 15 dias, o proprietário será autuado e pagará multa. A multa por falta de limpeza de terreno varia de R$ 3 mil a R$ 5 mil, dependendo da metragem do lote. “A multa é alta, por isso solicitamos que os proprietários mantenham os terrenos limpos”, explica o secretário Municipal de Receita, Valdecir Feltrin.

Atualmente, o trabalho de fiscalização está atuando na região da Vila Operária. Todo o bairro Nova Era já foi vistoriado, e agora a equipe está no Jardim Primavera. Após finalizar a região, outras partes da cidade também serão vistoriadas.

Em algumas situações, a Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) está realizando a limpeza de áreas privadas, e a cobrança pelo serviço é enviada ao dono do terreno.

Um dos problemas que mais incomodam os moradores do Município, a questão dos terrenos baldios expõe além de números altos, um desafio para a gestão pública conseguir solucionar.