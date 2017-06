O Município de Rondonópolis conta com quatro áreas industriais, sendo o Distrito Industrial Rondonópolis, o Maria Vetorasso, o Élio Razia (saída para Campo Grande) e o Minidistrito da Vila Operária (MT-130), e um montante de 325 projetos aguardando espaço para instalação de empresas.

Se por um lado o número mostra que a economia da cidade continua pulsante, por outro, evidencia que a especulação imobiliária continua forte no Município. Conforme dados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que foram obtidos por meio de um requerimento do vereador Thiago Silva (PMDB), entre as quatro áreas industriais, Rondonópolis já doou ou vendeu 324 terrenos. Em março deste ano, conforme noticiado pelo A TRIBUNA, o vereador solicitou as informações devido a denúncias recebidas sobre venda ilegal de terrenos que foram doados.

O Município não informou ainda quantos, dos 324 terrenos, não possuem edificação/alvenaria. “Fizemos uma vistoria nessas áreas e podemos perceber que o número de terrenos que não receberam empresas é muito grande. No caso do Minidistrito da Vila Operária, pode-se dizer que apenas de 30 a 40% das áreas foram ocupadas. No início, não existia estrutura no local, mas há cerca de dois anos o Minidistrito já conta com água e energia elétrica, e mesmo assim as empresas não se instalaram”, lembra Thiago Silva.

Segundo o vereador, existem denúncias de empresas que estão vendendo até mesmo o CNPJ junto ao lote recebido. “Tem empresários que receberam o terreno como doação, para a criação de empregos na cidade, não atendeu os requisitos e agora ainda está vendendo o terreno, que ganhou valor com a consolidação dos distritos industriais. Devemos formar uma comissão na Câmara para avaliar essa situação, e cobrar também que o Município verifique quem usa a área adquirida para especulação imobiliária apenas. Com tantas empresas aguardando um local para se instalar, é inadmissível que isso aconteça”, disse.