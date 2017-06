Apenas no último ano pesquisado, em 2015, foram registradas 1.366 mortes no ano em Rondonópolis



O município de Rondonópolis registrou, em um período de cinco anos, entre 2011 e 2015, uma média de sete mortes, incluindo todas as causas, a cada dois dias. Para se ter uma ideia, apenas no último ano pesquisado, em 2015, foram registradas 1.366 mortes no ano. E as principais causas de mortes na cidade são doenças cardíacas e cerebrovasculares, como o infarto e o derrame; as causas externas, que incluem acidentes e assassinatos; e os cânceres. Os dados fazem parte do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), do Ministério da Saúde.

Acompanhando o aumento populacional da cidade, o número de mortes tem sido crescente a cada ano. Saltou de 1.131 óbitos em 2011 para 1.366 óbitos em 2015, resultando, conforme os dados mais recentes, em uma média de quase quatro mortes por dia. No levantamento feito pelo Jornal A TRIBUNA, são consideradas apenas as mortes de pessoas residentes em Rondonópolis. Se forem contabilizados os óbitos gerais que ocorrem dentro do município, incluindo pessoas residentes em outras localidades, os números aumentam bem mais.

Conforme os dados de 2015 do Sinan, as doenças do aparelho circulatório, como doenças hipertensivas, do coração (infarto) e cerebrovasculares (derrame), mataram na cidade 281 pessoas, ficando em primeiro lugar no ranking. Em seguida, as principais causas de morte em Rondonópolis foram as causas externas, como acidentes, assassinatos e agressões, perfazendo 253 casos. Em terceiro lugar estão os diversos tipos de câncer, com 211 óbitos na cidade.

A lista das principais causas de morte em Rondonópolis em 2015, segundo o Sinan, inclui doenças endócrinas, metabólicas e nutricionais, como o diabetes, obesidade e desnutrição, com 140 óbitos. Também se sobressaem as doenças do aparelho respiratório na cidade, como gripes, pneumonias e doenças pulmonares, com 134 óbitos. Já as doenças do aparelho digestivo, como doenças do fígado e intestino, foram responsáveis pela morte de 71 rondonopolitanos. As demais mortes foram ocasionadas por outras causas, como doenças infecciosas, do sangue, do aparelho genituritário, entre outras.

Ainda de acordo com o Sinan, a faixa etária de pessoas com maior índice de mortalidade em Rondonópolis em 2015 foi entre 70 a 79 anos, com 294 óbitos. Na sequência, destaca-se a faixa etária a partir dos 80 anos ou mais, com 271 óbitos. Em terceiro lugar, aparece a faixa etária entre 60 a 69 anos de idade, com 205 óbitos. A faixa etária com menor índice de mortalidade na cidade em 2015 foi de pessoas com 10 a 14 anos, com 3 óbitos apenas.

Por sua vez, os homens perfazem o maior índice de mortes em Rondonópolis. No ano de 2015, por exemplo, houve 843 mortes de homens e 521 de mulheres na cidade, sendo dois casos ignorados.

Do total de mortes registradas em 2015, o contingente de 956 delas ocorreram em hospitais, 251 em casa, 99 em vias públicas e 60 em outros locais.

Número de

mortes por ano:

2015 – 1.366 casos

2014 – 1.281 casos

2013 – 1.208 casos

2012 – 1.257 casos

2011 – 1.131 casos

Principais causas das mortes em 2015:

1 – Doenças do aparelho circulatório – 281 casos

2 – Causas externas – 253 casos

3 – Diversos tipos de câncer – 211 óbitos

Fonte: Sinan