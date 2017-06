O serviço de transporte Uber, uma inovação nos grandes centros urbanos, começou a funcionar ontem (9/6) em Rondonópolis, gerando o início de uma ofensiva por parte de prestadores de serviços de transporte de passageiros legalmente estabelecidos na cidade. O presidente do Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários de Rondonópolis (Sincavir), Dito Parente, adiantou ao Jornal A TRIBUNA que vai cobrar, de imediato, a fiscalização por parte do poder público no sentido de retirar o pessoal que está prestando o transporte de passageiros na clandestinidade.

Na região Centro-Oeste do Brasil, além de Rondonópolis, a Uber também passou a atuar em cidades como Rio Verde (GO) e Dourados (MS), de porte médio. A proposta é ofertar a baixos valores o transporte de passageiros em veículos particulares de motoristas previamente cadastrados no sistema. A pessoa baixa o aplicativo no celular e um carro é enviado até o passageiro. Inclusive, a empresa está cadastrando novos motoristas para prestar o serviço dentro do município.

O presidente do Sincavir, Dito Parente, que representa taxistas de Rondonópolis, disse que uma comissão de profissionais esteve reunida na manhã de ontem para discutir a situação da chegada do novo serviço à cidade. Ele externou que a categoria não é contra a atuação da Uber, desde que atenda todas as exigências que os demais profissionais cumprem. “Nós somos contra a forma ilegal de atuação no setor”, destacou o taxista, informando que nesse início o novo serviço atua na clandestinidade.

Para atuar dentro da legalidade, Dito Parente entende que a Uber e seus motoristas deveriam regularizar sua situação junto ao poder público municipal, fazer o recolhimento das taxas de serviço, ter emplacamento especial nos veículos e apresentar comprovante de antecedentes criminais. Da forma que a Uber entrou no mercado, ele reforça que se trata de concorrência desleal com aqueles legalmente estabelecidos. “Desse jeito, vai quebrar os taxistas que são contribuintes de impostos, bem como os mototaxistas e o transporte coletivo”, advertiu.

O sindicalista repassou que, nesse momento, espera e confia em uma postura firme do prefeito de Rondonópolis e da Câmara Municipal para impedir o serviço clandestino de transporte de passageiros. Inclusive, adianta que já esteve em conversação recente com vereadores municipais sobre o assunto. “A Uber não é regulamentada na cidade”, repassou. “Nós temos uma lei municipal que proíbe a clandestinidade no setor na nossa cidade”, reforçou.

PODER PÚBLICO – Procurado pelo Jornal A TRIBUNA, o secretário municipal de Transportes e Trânsito (Setrat), Rodrigo Metello, observou que a Uber é uma realidade mundial e não há como fugir dela. Ele enfatiza que, assim que entrou em São Paulo (SP), o serviço também foi alvo de muita polêmica e, depois, houve uma regulamentação. “Em Rondonópolis, isso não vai ser diferente!”, acredita.

Conforme o secretário, a Uber é um concorrente novo, mas é algo desejado pela população. Contudo, ele entende que a luta agora deve ser no sentido de promover a regulamentação do novo serviço na cidade. Inclusive, diz que já há vereador propondo essa regulamentação em âmbito local. Sobre a situação atual de clandestinidade do serviço, Rodrigo informou que vai se reunir com o pessoal da Setrat na próxima semana para ver que ações de fiscalização podem ser feitas nesse momento.