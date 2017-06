O 4º Comando Regional da Polícia Militar (PM), em parceria com a Prefeitura de Pedra Preta, realiza hoje (23), a partir das 8h30, a 3ª edição da caminhada “Vida Sim, Droga Não”, com a participação de crianças e adolescentes que participam do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd).

A caminhada, que vai ocorrer na região Central da cidade, faz parte da programação da Semana Nacional de Combate às Drogas, e deve reunir estudantes das escolas estaduais e municipais de Pedra Preta.

O Proerd em Pedra Preta, conforme repassou o 3º sargento PM Delavy, atende cerca de 250 crianças, e uma das diretrizes do comandante da PM na região Sudeste, tenente-coronel PM Wilker Sodré, é justamente a prevenção. “Realmente, o caminho é a prevenção, através da educação e da conscientização”, reforça o sargento.

No início da semana, em Rondonópolis, a PM realizou a 7ª edição da “Caminhada do Bem”, também com alunos do Proerd, onde as crianças percorreram ruas do Centro da cidade levando o lema do programa para os rondonopolitanos.

O Proerd é um projeto onde os policiais militares, fardados e devidamente treinados, desenvolvem um curso de prevenção às drogas e a violência na sala de aula, contribuindo ao longo dos anos com a formação de inúmeras crianças e adolescentes.