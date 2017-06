A Câmara Municipal convocou, para o próximo dia 4 de julho, durante a reunião da ordem do dia dos vereadores, a secretária Municipal de Saúde Izalba Albuquerque, para apresentar seus esclarecimentos sobre as denúncias veiculadas ontem pelo jornal A TRIBUNA de que profissionais que prestam serviços na área de atendimento público na saúde estariam sem contrato e recebendo salários via médicos. A convocação da secretária foi provocada por meio de um requerimento do vereador Reginaldo Santos (PPS).

“Durante a sessão, ainda não quis comentar nada sobre as denúncias publicadas por meio de reportagem do A TRIBUNA, sem antes ouvir as explicações da secretária de Saúde. São denúncias pesadas e ela terá a oportunidade de explicar os fatos para nós vereadores”, afirmou o parlamentar.

Conforme a reportagem, a Prefeitura tem realizado gestão de contratos com consórcio e cooperativa, para empregar profissionais por meio de contrato, para vagas em que há classificados no concurso aguardando a convocação. Os casos mais gritantes teriam sido percebidos na Secretaria Municipal de Saúde, segundo Juliano Almeida, membro da Comissão dos Concursados e Classificados no Concurso Público onde, segundo ele, existem vários profissionais trabalhando até mesmo sem contrato.

Após a posse dos concursados realizada no dia 8 de junho, os interessados nas vagas remanescentes tiveram na última semana a oportunidade de manifestar interesse. Um documento foi protocolado no dia 31 de maio na Prefeitura para saber das 326 vagas para início imediato, quantas não foram assumidas, cabendo assim o chamamento daqueles que estão na lista de espera. A resposta da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, conforme Juliano, foi a de “não ter entendido o teor do ofício”.

EDUCAÇÃO

Também ontem, durante a sessão da Câmara Municipal foi aprovado outro requerimento do vereador Reginaldo Santos, solicitando informações da Secretaria Municipal de Educação, acerca de denúncias da falta de merenda escolar em algumas unidades de educação.

“A compra da merenda escolar é por meio de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e contrapartida municipal. Fui informado que a prefeitura fez três repasses de recursos próprios e dois do FNDE, mas o necessário seria o pagamento de quatro parcelas da prefeitura e quatro do FNDE para atender a demanda de julho com a merenda escolar. Agora, queremos saber da secretaria o que está ocasionando estes problemas para fornecimento da merenda escolar”, explicou o vereador Reginaldo Santos.