O projeto, no entanto, só passará a valer caso o prefeito Zé Carlos do Pátio sancione a lei

A Câmara Municipal aprovou ontem (14), por unanimidade, o projeto de Lei de autoria do vereador Orestes Miráglia (SD) que isenta o consumidor/cliente do pagamento de taxa de estacionamento em shopping centers, supermercados, bancos, lojas de departamentos e similares instalados ou que vierem a se instalar em Rondonópolis. O projeto passará a valer caso o prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) sancione a lei.

De acordo com o vereador, a proposta resguarda a necessidade de proteção nas relações de consumo entre consumidores e proprietários de estabelecimentos, atendendo às necessidades dos consumidores: como o respeito à sua dignidade, e proteção dos seus interesses econômicos, reconhecendo sempre a sua vulnerabilidade no mercado de consumo e, destacando as ações e o poder discricionário governamentais do Município, Estado e União em intervir nas relações de consumo visando o natural equilíbrio entre os integrantes do processo de consumo.

“A proposta não pretende fazer ingerência na condição privada das empresas, mas resguardar os legítimos direitos dos consumidores”, justifica o parlamentar.

Pelo projeto, a isenção da taxa de estacionamento ficará condicionada a comprovação de compra/despesas através de nota fiscal por parte do consumidor, correspondentes a 10 vezes o valor da referida taxa.

Para ter direito a isenção, a nota fiscal deverá datar do mesmo dia em que o consumidor requerer a isenção, e seu veículo não poderá exceder a seis horas de permanência no interior do estabelecimento, identificadas através dos “tickets” emitidos quando da entrada no estabelecimento.

Caso o consumidor ultrapasse o tempo acima determinado, passa a valer a tabela de preço praticada pela empresa concessionária para cobrar as horas excedidas, emitindo-se cupom fiscal de forma automatizada ao consumidor.

NORMAS PARA O UBER

O transporte individual de passageiros em automóveis de aluguel (Uber) poderá ter normas e passar a ter que pagar impostos em Rondonópolis. É o que prevê um projeto de lei do vereador João Mototáxi (PSL). A proposta foi apresentada na forma regimental ontem na sessão da Câmara Municipal e poderá seguir para votação na próxima quarta-feira (21).

De acordo com o vereador, o seu projeto propõe a regulamentação do uso de carros ou motocicletas particulares cadastrados em aplicativos ou sites para o transporte remunerado de passageiros no Município.

A proposta do vereador surgiu após a notícia de que a Uber iria se instalar na cidade, como de fato já começou a funcionar em Rondonópolis no último dia 9 de junho, gerando o início de uma ofensiva por parte de prestadores de serviços de transporte de passageiros legalmente estabelecidos na cidade.

Segundo o vereador, ao se cadastrar na Secretaria Municipal de Transporte e pagar os impostos, o aplicativo poderá funcionar normalmente, pois o serviço estará regulamentado e cadastrado.

“Esta regulamentação vai transmitir maior segurança ao usuário e também será uma maneira de fiscalizar quem opera o serviço para que seja de qualidade como está sendo anunciado”, justifica o vereador.