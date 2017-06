A unidade de radioterapia será construída ao lado da Santa Casa com recursos do Governo Federal. Serão gastos cerca de R$ 8 milhões na construção e em equipamento

O projeto básico para a construção da unidade de radioterapia em Rondonópolis será encaminhado pelo Ministério da Saúde amanhã (29), para apreciação e aprovação da CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear) do Governo Federal.

A informação foi repassada por membros da Associação dos Pacientes Oncológicos de Rondonópolis (Apor), que esteve no dia de ontem (27) em Brasília junto com a diretoria da Santa Casa, representantes da secretaria de Saúde de Rondonópolis, o deputado federal Adilton Sachetti e o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Blairo Maggi, em reunião com o ministro da Saúde, Ricardo Barros.

A unidade de radioterapia será construída ao lado da Santa Casa com recursos do Governo Federal. Serão gastos cerca de R$ 8 milhões na construção e em equipamentos. Em 2012, foi publicada uma portaria do Ministério da Saúde contemplando 80 municípios com a construção de unidades para o tratamento de câncer, incluindo Rondonópolis.

No entanto, até agora o projeto não saiu do papel, e o objetivo da comitiva em Brasília foi agilizar esse processo. Pelo cronograma do Ministério da Saúde, a unidade seria inaugurada apenas em junho de 2019, um prazo muito distante da realidade da cidade. O objetivo é que a unidade seja inaugurada no máximo até o fim de 2018.

Atualmente, os pacientes com câncer na cidade são tratados apenas em Cuiabá. De acordo com informações da Secretaria de Saúde de Rondonópolis, somente no primeiro semestre deste ano já foram registrados 59 óbitos pela doença.

Blairo Maggi e os demais integrantes da comitiva também se reuniram com o ministro Osmar Terra, do Desenvolvimento Social e Agrário, para pedir que o terreno que pertence ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que fica ao lado da Santa Casa Rondonópolis, seja doado para a ampliação do hospital.