Aproveitando o transcurso da data de fundação do A TRIBUNA, parlamentares usaram das suas falas na Câmara para destacar a importância do jornal para a cidade

O aniversário de 47 anos de fundação do Jornal A TRIBUNA foi destacado na sessão de ontem da Câmara Municipal por vários vereadores. Aproveitando o transcurso da data de fundação do A TRIBUNA, neste dia 7 de junho, os parlamentares usaram parte das suas falas na tribuna da Casa para destacar a importância do periódico para a cidade e externar as felicitações para a equipe responsável pelo mesmo.

O vereador Fábio Cardozo enfatizou que o Jornal A TRIBUNA é um veículo de comunicação respeitado em Rondonópolis, que sempre tem pautado de forma profissional os principais assuntos da cidade. Lembrou desde a sua fundação pelo jornalista Aroldo Marmo de Souza, que também se destacou politicamente e não foi além em função da sua morte prematura. Externou que respeita o jornal por sua credibilidade, isenção e maneira que tem pautado o seu trabalho em sua trajetória. Nesse contexto, aproveitou para parabenizar e reconhecer a importância do A TRIBUNA para Rondonópolis.

Em função do aniversário do Jornal A TRIBUNA, o vereador Orestes Miráglia recordou que teve o privilégio, quando traçava os primeiros passos no jornalismo rondonopolitano, de ter como um dos seus mentores um jornalista do quilate de Aroldo Marmo de Souza. O vereador observou que, ainda nos primórdios do seu tempo de rádio, Aroldo reconheceu seu tino para o jornalismo e lhe passou vários ensinamentos no ofício. Ele atesta que viveu a história do A TRIBUNA, ao testemunhar o seu nascimento e ao ser, praticamente, o primeiro repórter do jornal.

Outro que parabenizou o transcurso de aniversário do Jornal A TRIBUNA foi o vereador Jailton Dantas, que aproveitou o seu discurso na Câmara para externar a toda equipe de profissionais responsável por esse veículo de comunicação os devidos agradecimentos em nome dos vereadores e da população local. Ele repassou as congratulações e apontou o grande trabalho prestado pelo jornal em prol de Rondonópolis, a exemplo de causas como o Aeroporto Municipal, a duplicação da BR-163/364, a Travessia Urbana de Rondonópolis, entre outros. Reforçou que vem acompanhando esse trabalho pelo bem da cidade desde antes de entrar no meio político.

O vereador Thiago Silva, por sua vez, também reconheceu a luta do A TRIBUNA em defesa de interesses do município. Nesse sentido, analisou como fundamental o engajamento do jornal, junto com a sociedade organizada, em lutas como a duplicação da BR-364/163 e a implantação da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) em Rondonópolis, pra que essas causas se tornem ou se tornassem realidade. Relatou a importância do jornal desde o começo da sua história, especialmente junto ao meio político, onde sempre teve um papel fundamental em diversos posicionamentos e discussões.