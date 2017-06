Parlamentares voltaram a cobrar a implantação de uma agência da Caixa Econômica Federal (CEF) na Vila Operária, distrito de Rondonópolis com cerca de 60 mil pessoas. Atualmente, a cidade possui apenas duas agências da CEF e que sofrem com problemas diários de demora no atendimento diante da grande demanda regional.

Uma das cobranças partiu do senador José Medeiros (PSD-MT), que na semana passada esteve em audiência com o presidente da Caixa, Gilberto Occhi, na sede da instituição, em Brasília. Ele explica que a nova agência vem sendo um pedido do vereador em exercício Reginaldo Santos.

O senador observa que as duas agências atendem não apenas os 200 mil habitantes do município, mas os 500 mil habitantes de toda a região. Diante disso, observa que a situação nas agências locais sempre é de desespero, com muita gente para ser atendida e muito tumulto. Os representantes do banco ficaram de fazer um estudo de viabilidade de uma nova agência na cidade.

Durante a audiência, Medeiros aproveitou para repassar também o pedido feito a ele pelo vereador Orestes Miraglia, de reativação dos terminais eletrônicos da Caixa em Rondonópolis, principalmente aqueles instalados em praças públicas, implodidos em ações criminosas. O presidente Gilberto Occhi afirmou que essa questão já está sendo analisada e brevemente deve ser atendida.

Outro parlamentar que passou a cobrar uma nova agência da CEF para Rondonópolis é o deputado estadual Gilmar Fabris (PSD), que teve uma indicação de sua autoria aprovada pela Assembleia Legislativa recomendando a instalação de novas agências bancárias nos municípios de Cuiabá e Rondonópolis.

Cópias dos documentos foram encaminhadas às Superintendências do Banco do Brasil e da CEF e a cada um dos oito deputados federais de Mato Grosso, bem como ao governador Pedro Taques (PSDB). Com relação a Rondonópolis, Gilmar Fabris reforçou que o trabalho é pela instalação de uma unidade da CEF na região da Vila Operária.

Apesar de um grande índice populacional e ter um comércio bastante movimentado, não há nenhuma agência bancária disponível em Vila Operária, apenas cooperativas de crédito. “Uma agência da Caixa Econômica facilitaria a possibilidade de obter financiamentos imobiliários, contrair cartão de crédito e proceder com outros serviços bancários”, destaca o deputado Gilmar Fabris.

PRIMAVERA – O senador Medeiros explicou ao Jornal A TRIBUNA que ficou praticamente certa a decisão de mudança para um novo espaço, com mais espaço, da agência da CEF em Primavera do Leste. Ele explicou que não se trata de uma segunda agência, mas de uma nova sede para a agência diante das limitações existentes atualmente. )