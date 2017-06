A vítima, que era ex-mulher do réu, foi brutalmente assassinada com mais de 30 golpes de faca

O réu Juraci Carolino Sobrinho, acusado de matar Rosilene da Silva Sousa, 32 anos, com requintes de crueldade, desferindo mais de 30 golpes de faca na vítima, foi condenado a 20 anos de prisão, em sessão do Tribunal do Júri de Rondonópolis, ocorrida no último dia 19, presidida pela juíza Maria Mazarelo Farias Pinto. O crime ocorreu no dia 6 de julho de 2014, no Jardim Santa Clara.

Em sua sentença, a magistrada destacou que a conduta do réu é altamente reprovável, já que, sendo pai de família, possuindo filhos menores, lhe era exigida conduta absolutamente diversa, mormente porque o filho menor do casal estava na casa.

“Muito embora não tenha presenciado o fato, e há histórico de constante violência física e verbal do réu contra a vítima, elevando assim, o seu grau de culpabilidade”, cita a juíza em sua sentença.

Rosilene, que trabalhava como confeiteira em um mercado da cidade, chegou a ser atendida ainda com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu à uma cirurgia e morreu no dia seguinte ao crime.

Na época dos fatos, o casal tinha três filhos, sendo uma menina de dez, um menino de oito e outro de 4 anos. “As consequências do crime foram intensas ante a dor produzida no sentimento de seus familiares e que restarão traumatizados pelo resto de seus dias, além da presumível desestrutura familiar oriunda da prática delitiva”, destaca Maria Mazarelo.

No ano do crime, a ex-esposa de Juraci, Rosilene da Silva, teria terminado o relacionamento devido ao ciúme doentio que o mesmo tinha pela mulher, mas Juraci não concordava com o fim do relacionamento.

No dia do crime, ele teria pulado o muro da casa da ex no Jardim Santa Clara e esperado ela ficar sozinha, quando cometeu o bárbaro assassinato.

O acusado foi preso quase seis meses após a data do crime, no dia 14 de janeiro de 2015, pela Polícia Judiciária Civil do estado do Rio Grande do Norte. Juraci foi preso na zona rural da cidade de Jaçanã, onde estaria escondido na casa de uma irmã e, de acordo com a PJC do estado, a prisão só foi possível por conta da constante troca de informações entre as polícias dos dois estados.