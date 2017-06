Aberrações animalescas

Nesse meado de 2017 a visão que se tem no dia a dia do mundo é bizarra. É o fim dos tempos ou a volta para o início do mundo. Não como uma ameaça apocalíptica com o céu pegando fogo e a terra com mortes violentas, mas sim as famílias se deteriorando e os animais irracionais tendo comportamentos lascivos iguais aos praticados por alguns racionais.

Isso mesmo, depois de sessenta e um anos de vida se vê hoje vídeos de animais do mesmo sexo se copulando, e em alguns casos até arrebentando a região anal do outro animal com esse tipo de coito, como acontecem nesses confinamentos de bois machos (e o pior é que depois matam esse animal e colocam para o consumo essa carne fedida); cachorros, macacos… se masturbando como se fossem pessoas; mulheres tendo relações sexuais com cachorro; homens com égua, cadela, galinha, e por aí vai. O pior é que esses vídeos grotescos viralizar nas redes sociais.

Tá difícil de entender tudo isso. Quem conhece o conteúdo bíblico tem uma leitura dessa situação caótica e deturpada que hoje vivem essas criaturas. Não é fome de alimentos não! É fome de não sei o que. É um desejo sexual incontrolável. É uma total falta de freios morais.

Para piorar a situação o santo Google noticia periodicamente que pai/mãe teve relações sexuais com filhos/filhas, irmãos com irmãs, justificando alguns envolvidos nesse incesto que isso é a tal da síndrome da atração sexual genética. Registre-se que essa espécie de relação sexual praticada entre membros da mesma família, o chamado incesto, vem desde os idos de Caim (no início da evolução humana não era pecado, depois na idade média a igreja católica penalizou severamente essa relação, hoje deveria ser crime hediondo porque é um abuso sexual), e que levou toda a humanidade a ser descendente dessa geração. E por falar do começo da raça humana, na evolução dela, num determinado momento ocorreu uma salvação divina onde todos os pecados dos homens foram perdoados por Cristo. Ele mostrou também um novo caminho, o qual o povo finge até hoje não encontrá-lo. Enquanto isso o resultado dessa cegueira está nos conflitos existentes nos quatro cantos do planeta.

A consequência disso tudo será terrível. Ló, estrangeiro amante das coisas do mundo e habitante da cidade ímpia de Sodoma que o diga, pois mesmo não praticando a idolatria e orgia errou ao ter relações sexuais com suas filhas. E Deus não lhe tirou sua vida por essa barbárie porque o amava. Mas o preço que ele pagou foi a perda de toda sua família e, como disseram os escribas: “os vis e idólatras moabitas e amonitas foram sua única posteridade”. Houve consequências terríveis desse seu pecado.

Ainda bem que os seres aquáticos não conseguem viver fora d’água, e assim não se contamina nessas aberrações que ocorrem em terra firme. Os servos de Deus estão a salvos dessa idolatria. Felizmente.

Em tempo: este subscritor é pagão, ainda. Kkkkkk.

(*) Saulo Moraes é advogado, e jornalista por formação acadêmica e; um homem preocupado com a “inteligência” dos bichos