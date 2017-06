A mentira que mata

Quem já não sofreu sendo vítima de uma mentira? Ou até mesmo que contou uma, que de alguma forma acaba sofrendo também, fato que a mentira se encontra com a capacidade de não conseguir suportar uma verdade ou medo, sendo este que nos impede de progredir em todas as áreas de nossa vida.

Uma vez refém de uma mentira, é ter a certeza de que começamos a prejudicar alguém que está próximo de nós, mesmo sendo aquelas famosas frases “menti pelo bem de tal pessoa’’. Isso não é uma verdade, pois esconder algo é sinônimo de fraqueza pessoal, pois estamos aqui para sermos verdadeiros conosco e com o próximo.

Já parou para pensar que toda mentira, por mais longa e convencível que seja, ela sempre acabará mal de uma maneira ou de outra, então, pode até ser que naquele momento ou por um longo período ela me satisfez e iludiu o outro. Porém, algum dia essa verdade virá e conforme maior o tempo, maior será a dor, pois não demos a chance do outro mudar o curso de sua vida em função daquilo que contei. Muitos usam a omissão para não mentir, porém esta mesma causará o mesmo efeito de uma mentira. No entanto, ao descobrir, a pessoa também se sentirá traída por ter escondido, ou seja, o resultado final será o mesmo, a dor.

Muitos poderão se perguntar ao ler este artigo: “Mas ele não sabe o que se passa em minha vida, muito menos meus motivos para mentir ou omitir’’. Realmente, não me encontro dentro do seu coração, dentro da sua necessidade, porém o fato é que a mentira tem um resultado certo e final, a decepção, que pode vir acompanhada de raiva, tristeza, angústia e até o ódio, pois me privaram de saber ou conhecer algo.

Deveríamos começar a imaginar mais no sentimento do outro ao pensarmos em mentir, pois o simples fato de passar pela minha cabeça isso, eu estou querendo trazer para fora o início de um erro meu, onde alguém precisa ser o depósito deste erro quando ela direta ou indiretamente faz parte da minha vida.

Isso tudo acompanhado do reconhecimento de perceber quando estou ou não fazendo mal a mim ou a outra pessoa. Uma certeza nisto tudo aprendemos de uma mentira: ela sempre fará alguém chorar mais cedo ou mais tarde.

(*) José Olavo Pio é engenheiro civil, professor universitário, empresário e servidor público