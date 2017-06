O entrevistado de hoje na série de reportagens especiais com pioneiros de Rondonópolis é o corretor de imóveis Simeão Santana Alves (79), que é natural de Minas Gerais, e chegou a cidade em 1971. Chegando ao Município com a família, relembra o início difícil e os caminhos que percorreu até chegar aos dias atuais. Confira, abaixo, um pouco da história desse pioneiro:

O corretor de imóveis Simeão Santana Alves, de 79 anos, decidiu arriscar a vida em Rondonópolis no ano de 1971, trazendo consigo a esposa Hilda Pinto Santana e cinco filhos. Natural de Frutal (MG), ele conta que a mudança para a cidade foi um verdadeiro tiro no escuro.

“Era vendedor de uma empresa da região e junto com um amigo surgiu a ideia de abrir uma filial da empresa em Rondonópolis. Então, decidimos mudar, trouxe a família e meus pais ficaram por lá. Aqui, nós abrimos a Casa do Lavrador, que ficava no cruzamento da Rua Otávio Pitaluga com a Avenida Cuiabá, e vendíamos tudo quanto é tipo de defensivo agrícola”, conta.

O problema, conforme Simeão, foi que os mesmos não realizaram uma pesquisa na região, e o negócio não deu prosperou. “Nós tínhamos uma ideia que daria muito certo por causa da agricultura aqui, mas as lavouras não eram mecanizadas como já eram em Minas. Lá nós vendíamos para os produtores estocarem, aqui, quando entrava alguém na loja para comprar, pedia meio quilo”, brinca Simeão.

Como os produtos não atendiam o mercado e ainda existia concorrência, a loja se tornou praticamente inútil para o comércio daqui e após dois anos o ramo foi deixado de lado. Depois da primeira experiência ruim na cidade, Simeão passou a atuar com a venda de automóveis, seguido da venda de tratores.

Foi para Cuiabá e vendeu em Várzea Grande e na região Norte de Mato Grosso, mas acabou retornando para Rondonópolis em meados de 1978, para vender caminhões, ramo que seguiu por mais de 10 anos.

Simeão também teve atuação política, trabalhando durante a gestão de Hermínio Barreto, entre os anos de 1989 a 1992. Durante os quatro anos, trabalhou como secretário de Administração, no setor de compras por duas vezes, secretaria de Planejamento, secretário de Ação Comunitária e chefe de gabinete.

“Nessa época fiquei conhecido como o secretário do ‘troco’, porque viajava e acho que era o único que devolvia o troco do dinheiro usado para as despesas. As vezes nem dava tempo de almoçar, eu devolvia o dinheiro”, recorda.

Após o término da gestão, Simeão deu início às suas atividades como corretor de imóveis e também vendas de consórcio, ramo em que atua até os dias atuais. Em Rondonópolis, também foi membro do Lions Clube e tem forte atuação dentro da igreja católica.

Já passou por Paróquias e diversas atuações dentro da Diocese, uma delas como testemunha qualificada para presidir o sacramento do matrimônio. “Estou nos álbuns de fotografia de casamento de muita gente”, brinca.

Apesar do começo difícil na cidade, Simeão avalia como muito positiva sua vinda para Rondonópolis. “Quando chegamos acredito que a cidade tinha em torno de 30 mil habitantes, sem dinheiro, só voltei em Minas pra visitar a família cinco anos depois. Moramos na Cohab quando chegamos, ninguém queria morar lá, pra passar pela Vila Aurora era por meio de trieiro, só tinha uma ponte na Otávio Pitaluga, de madeira. Mas depois deu tudo certo”, lembra.

Com a esposa Hilda, hoje com 56 anos, Simeão teve seis filhos, sendo um rondonopolitano de nascença. Um dos filhos morreu há 20 anos, vítima de acidente. A família é composta ainda por 13 netos e 4 bisnetos. Sobre Rondonópolis, o corretor faz uma avaliação interessante.

“A cidade cresceu e cresce muito por ela própria. Passamos por crises, por tempos difíceis, mas a cidade continuou crescendo. Rondonópolis tem a sua força, o agronegócio, e ela cresceu tanto por causa dele, porque se dependesse de administração pública, não teríamos andado”, reflete o pioneiro.