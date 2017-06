47 anos de credibilidade

O ideal do jornalista Aroldo Marmo de Souza, lançado em 7 de junho de 1970, comemora hoje mais um ano de vida. Apesar do fundador não estar mais vivo, sua semente vingou e se transformou no Jornal A TRIBUNA, que chega nesta ocasião aos 47 anos de fundação como uma referência no jornalismo de Rondonópolis e de Mato Grosso.

Não é qualquer empresa que completa 47 anos de vida, ainda mais na área da imprensa escrita. A comemoração de mais um aniversário denota a continuidade de uma missão em defesa da sociedade rondonopolitana e que somente tem se fortalecido desde o começo da nossa história.

Falar do nosso passado é fácil, pois temos orgulho dele. Construímos ao longo dessas décadas uma trajetória de causas em prol da cidade de Rondonópolis. Podemos citar lutas profícuas mais recentes visando a duplicação da BR-364/163 entre Rondonópolis e Cuiabá, a emancipação do campus local da Universidade Federal de Mato Grosso, a valorização do comércio rondonopolitano, o apoio aos nossos times de futebol profissional, a estruturação do Aeroporto Municipal, a eleição das 7 Maravilhas de Rondonópolis, a construção de um teatro municipal, entre tantas outras.

Outra conquista que nos orgulhamos, sendo uma marca forte do nosso presente, é a credibilidade das informações publicadas pelo Jornal A TRIBUNA. Não é à toa que trata-se de uma das empresas mais admiradas e respeitadas entre a população rondonopolitana. Pesquisas de opinião pública, inclusive, já mostraram que o Jornal A TRIBUNA é a marca mais lembrada entre todas que atuam na cidade pelos moradores locais, com a conquista em várias edições do prêmio “Top Of Mind”, da Câmara de Dirigentes Lojistas de Rondonópolis (CDL) e da revista RDM, em âmbito de interior de Estado.

O Jornal A TRIBUNA vem acompanhando a inserção das novas tecnologias na sociedade e, inclusive, tem se sobressaído nessa era digital, que é marcada por uma perigosa rede de boatos e mentiras. Temos reforçado agora esse papel de credibilidade que sempre nos pautou, com a busca de levar aos nossos leitores e clientes informações seguras e com o máximo de precisão. Tudo isso com o compromisso de continuar valorizando nossa gente e contribuindo para o crescimento da nossa terra.

É baseado nesse passado glorioso e no presente de avanços e de aprimoramento que o Jornal A TRIBUNA caminha para um futuro ainda mais pautado com quem sempre nos inspirou, nos apoiou e nos fez crescer: a cidade de Rondonópolis. A cada um dos moradores dessa progressista cidade nossos agradecimentos!