Eu quero viver a vida como um adolescente.

Quebrando a cabeça, sonhando sonhos de amor.

Correr pela vida sem se importar com nada,

Viver como se o hoje não tivesse fim.

Dizer para o mundo que a flor da idade,

Jamais se despetala quando se quer florir.

Saber que o amor é uma maratona

Para usufruir.

Quero subir e descer ladeiras

Sem me importar com os espaços,

Sabendo que sonhar é o melhor remédio para se viver,

Que o amor é melhor do que tudo,

Que se possa ter.

Que a vida é mais linda quando se quer viver.

Quero cuidar do corpo como se fosse máquina.

Sentir emoções com penas cardíacas.

Sorrir nos detalhes de belas canções,

Reler um poema com gosto voraz,

Saber que sorrir é mais fácil que fechar a cara.

Que o mundo é vasto para cair na estrada.

Que tudo é mais lindo quando se contempla as algas.

Que o mundo é mais louco para se soltar as taras.

É torcer entre linhas e traçar as metas.

Viver é viver, antes que a vida acabe.

(*) Isaias Dias é poeta e escritor. Autor do romance. “O RECOMEÇO” – Quando o Amor Transforma o Impossível –

