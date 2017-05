Os vereadores sugeriram ontem, durante a reunião da ordem do dia, a inclusão da Associação de Mulheres de Rondonópolis e Região Sul de Mato Grosso no Conselho Municipal de Assistência Social (COMAS), para que a mesma possa estar apta a receber recursos públicos da Prefeitura de Rondonópolis. A entidade atende mulheres vítimas da violência doméstica e vulnerabilidade social.

“A nossa associação está à beira de fechar as portas. Ela vive de doações e não recebe nenhuma ajuda do poder público. Agora, estou pedindo o apoio dos vereadores e do prefeito Zé Carlos do Pátio para não deixar a entidade fechar. A luta contra a violência da mulher vem perdendo força. Foi fechado o Recanto Fraterno que acolhia as vítimas, perdemos a Patrulha da Família e agora não podemos deixar a Associação de Mulheres fechar as suas portas”, afirmou Sandra Raquel, presidente da entidade.

A reunião de ontem entre as representantes da associação e os vereadores foi intermediada por Thiago Silva (PMDB). “O objetivo do encontro foi de apresentar aos meus colegas vereadores o trabalho da associação que precisa de ajuda para se manter enquanto órgão assistencial. Vamos apresentar esta demanda para que o prefeito possa estudar a possibilidade de destinar recursos para ajudar a entidade. Nós vereadores precisamos unir forças para que a associação não feche as suas porta e continue o seu trabalho”, externou o peemedebista.

Ainda conforme Sandra Raquel colocou para os vereadores, além da necessidade de recursos financeiros, a associação precisa urgente de apoio do poder público para disponibilizar uma psicóloga e uma assistente social para atender as vítimas de violência doméstica. “Hoje temos uma demanda de 16 mulheres que precisam deste atendimento e não tenho como atender”, lamentou.