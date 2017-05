Depois da primeira partida fora de casa, o União Esporte Clube se prepara para mais um jogo longe do Luthero Lopes pela Série D do Campeonato Brasileiro. A próxima parada do Colorado será em Aparecida de Goiânia (GO), onde enfrentará o Aparecidense, em jogo marcado para a próxima segunda-feira (5), às 18h30, no Estádio Anibal Batista de Toledo. No sábado passado (27), o Vermelhinho conseguiu se manter na liderança do Grupo A-11 com um empate em 1 a 1 com o Luziânia, do Distrito Federal.

Em partida realizada no Estádio Zequinha Roriz, em Luziânia (GO), o primeiro tempo foi sem gols e com poucas chances criadas por ambas as equipes. Na volta do intervalo, Edson abriu o marcador para o União, aos 11 minutos. Kaká, em cobrança de falta, igualou aos 17 minutos.

Com o resultado, o time rondonopolitano divide a liderança do Grupo A-11 da quarta divisão nacional junto com o Luziânia, sendo que ambos têm quatro pontos, mas com vantagem do time mato-grossense no saldo de gols (2 contra 1). O Aparecidense é o terceiro colocado, com três pontos, e o Sete de Setembro é o quarto colocado sem nenhum ponto ainda.

SINOP

O Sinop ainda não conseguiu a tão esperada vitória na Série D. Na noite de anteontem (28), jogando no Gigante do Norte, em Sinop, o Galo acabou empatando em 1 a 1 com o Ceilândia, do Distrito Federal, em partida válida pela segunda rodada da competição.

O zagueiro Marinho, aproveitando cobrança de escanteio, abriu o placar nos minutos finais da primeira etapa. Faltando dez minutos para o fim do jogo, o atacante Formiga empatou o jogo com um chute cruzado, a bola ainda bateu na defesa sinopense antes de entrar no gol do goleiro Naldo.

Na próxima rodada, no domingo (4), às 18, novamente em casa, o Galo do Norte vai buscar os três pontos contra o Anápolis, de Goiás. O empate garantiu um ponto ao Sinop que aparece na quarta colocação do Grupo A-10.