O União Esporte Clube empatou com o Luziânia, do Distrito Federal, em 1 a 1 em jogo realizado neste sábado (27), no Estádio Zequinha Roriz, em Luziânia (GO). A partida foi válida pela segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

No segundo tempo, Edson abriu o placar a favor do União, mas o Luziânia conseguiu o empate com Kaká. Com o resultado, o Colorado chegou aos quatro pontos no Grupo A-11 da quarta divisão nacional.