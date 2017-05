O União Esporte Clube empatou em 1 a 1 contra o Comercial, do Mato Grosso do Sul, em amistoso realizado neste domingo (14) no Estádio Luthero Lopes. A partida serviu de preparação para as equipes que começam a disputar a Série D do Brasileirão no próximo domingo (21).

Ricardo abriu o placar a favor do Colorado aos 30 minutos do primeiro tempo. E o Comercial empatou aos 29 minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti de Luis Ricardo.

Mais informações na edição desta terça-feira (16) do Jornal A TRIBUNA.