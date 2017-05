Está prevista para o próximo dia 23 uma visita do governador Pedro Taques (PSDB) a Rondonópolis. Conforme apurado pela reportagem, Taques virá para anunciar oficialmente a instalação da Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat) e a liberação da contrapartida de recursos estaduais para a conclusão do residencial Celina Bezerra.

Nos últimos dias, o prefeito Zé Carlos do Pátio se reuniu pelo menos duas vezes com o governador para cobrar demandas de investimentos em Rondonópolis.

Pátio vem cobrando recursos para construção do Parque das Mangueiras e do Escondidinho, conclusão do Centro de Apoio à Agricultura Familiar, além da implantação da Unemat na cidade e investimentos para a área da saúde, princialmente para o Hospital Regional e Santa Casa, que estão com repasses em atraso.