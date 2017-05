Delação complica ainda mais a situação do ex-governador de Mato Grosso, que já está preso há quase dois anos

A delação premiada dos donos da JBS/Friboi que sacudiu o cenário político brasileiro e colocou o presidente Michel Temer (PMDB) na corda bamba, também respinga em Mato Grosso complicando ainda mais a situação do ex-governador Silval Barbosa (PMDB) que já está preso há 1 ano e 8 meses acusado de chefiar vários esquemas de corrupção com desvio de milhões de reais.

Agora, conforme foi revelado pela imprensa, o empresário Wesley Batista, um dos donos da JBS, disse na delação que a empresa pagou cerca de R$ 10 milhões ao ano em propinas para o ex-governador de Mato Grosso Silval Barbosa (PMDB), entre 2012 e 2014, em troca da concessão de crédito de ICMS no valor de R$ 74,6 milhões.

Além disso, o ex-governador ainda teria concordado com a confecção, em 2014, de um documento falso datado de 2006 que estendeu um benefício fiscal para todos os frigoríficos da JBS em Mato Grosso. De acordo com o termo de colaboração número 14 do empresário, até 2011, os frigoríficos da JBS no Estado recolhiam ICMS por estimativa e, no ano seguinte, essa sistemática foi alterada pelo então governador Silval Barbosa, para recolhimento por valor real.

No entanto, segundo consta, alguns frigoríficos – JBS em Diamantino, Sadia em Várzea Grande, Perdigão em Mirassol do Oeste, Redentor em Guarantã do Norte e Guaporé Carnes — contavam com incentivo fiscal do programa de desenvolvimento estadual Prodeic, com redução da alíquota de ICMS de 3,5% para um intervalo de zero a 1%.

Diante disso, o empresário participou de audiência com Barbosa, da qual participaram o diretor da JBS Valdir Boni e o então secretário da Indústria e Comércio, Pedro Nadaf, na qual expôs a iniquidade da nova sistemática e pediu que ou todos os frigoríficos fossem beneficiados com o Prodeic ou nenhum deles.

A saída provisória proposta pelo governo estadual foi a assinatura de um protocolo de intenções com a JBS para concessão de crédito de ICMS, no valor de R$ 74,6 milhões (montante que a JBS deixou de lançar em seu favor durante o período de recolhimento por estimativa).

Já nessa audiência, contou Wesley, o ex-governador pediu propina como contrapartida ao protocolo de intenções, que “acabou ficando em aproximadamente R$ 10 milhões em 2012, 2013 e 2014”, ano em que o pagamento não foi integral. No segundo semestre de 2014, porém, a JBS foi alvo de fiscalização da Secretaria Estadual de Fazenda e autuada em R$ 180,5 milhões relativamente a 2012.

A JBS voltou a procurar o ex-governador, que teria se comprometido a interceder junto à Fazenda para anular o auto de infração. A promessa não se concretizou e, como alternativa, Nadaf propôs a confecção de um documento falso que estendeu o Prodeic a todos os frigoríficos do grupo no Estado.