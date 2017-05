Usuários da Receita Federal em Rondonópolis voltaram a procurar a reportagem do A TRIBUNA, para denunciar o atendimento na agência da cidade, que atende também municípios da região. A reclamação mais recorrente é quanto a senha de atendimento, que conforme os usuários, não consta o tempo real em que a pessoa ficou na fila. Em fevereiro deste ano, quando uma reportagem trouxe o relato de uma usuária, a agência local informou não ter autorização para comentar o assunto, e que isso só poderia ser feito junto à Receita Federal em Cuiabá.

Conforme a denúncia, a senha emitida para atendimento começa a contar o tempo somente poucos minutos antes do cidadão ser chamado e entrar onde estão as mesas com os servidores. Porém, muitas pessoas já passaram horas nas filas aguardando atendimento. “A Receita fica bem na fita porque não aparece lá todo esse tempo, e o cidadão que paga certinho seus impostos, continua sofrendo por horas na fila”, disse a usuária que preferiu não se identificar.

Novamente, um outro usuário procurou o jornal e relatou que o problema continua. “Vocês denunciaram mas nada foi feito até agora. É preciso que as autoridades tomem providência”, disse, lembrando que os contribuintes podem denunciar o caso ao Ministério Público Federal e também à Ouvidoria da Receita Federal.

Outra reclamação dos usuários é quanto ao fato da agência, localizada agora junto à Avenida Governador Júlio Campos, não oferecer espaço coberto, nem mesmo toldo, no lado externo para proteger os contribuintes da chuva e do sol enquanto aguardam na fila. Já foram registrados diversos flagrantes, inclusive de idosos na chuva aguardando atendimento, mas nada foi feito.

USO INDEVIDO

Na mesma semana em que novas denúncias quanto a senhas de atendimento chegam à redação, outra denúncia, desta vez quanto ao uso do espaço físico de trabalho em proveito próprio também chega ao jornal.

Uma moradora de Alto Araguaia alegou ter feito Declaração de Imposto de Renda junto à uma funcionária da Receita, na extinta agência daquela cidade e em um computador do órgão. A relatante ainda disse que não foi a única a receber este tipo de serviço, e que outras pessoas da cidade também foram atendidas.

“Na época não sabia que era proibido, paguei R$ 50,00 pela declaração. O funcionário já ganha para trabalhar e ainda faz trabalho por fora utilizando os bens públicos?”, disse.

Conforme a denunciante, com o fechamento da agência de Alto Araguaia, a atividade paralela foi encerrada. Atualmente, a servidora estaria lotada na agência de Rondonópolis.