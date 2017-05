Proposta almeja viabilizar uma arena multifuncional em Rondonópolis, com espaços para teatro, cultura, esportes e eventos comerciais

A proposta objetivando viabilizar uma arena multifuncional em Rondonópolis, com espaços para teatro, cultura, esportes e eventos comerciais, recebeu a adesão do senador José Medeiros, que se colocou à disposição de ajudar no que for preciso em prol da sua concretização. A ideia do espaço está sendo lançada pelo Conselho Brasileiro da Dança/Regional Mato Grosso, através da delegada Sarah Jane Ereio Venâncio, que promoverá uma palestra para apresentação da proposta nesta sexta-feira (19/5).

Conforme José Medeiros, Rondonópolis é uma cidade que hoje possui mais de 200 mil habitantes, polarizando uma região de mais de 500 mil habitantes. Apesar disso, externou que a população não possui muitas opções de lazer. Quando se faz algum grande evento na área da cultura na cidade, por exemplo, cita que os promotores precisam improvisar espaços. Dessa forma, atesta que considerou a proposta da arena multifuncional muito interessante para atender as demandas locais.

Com o aprofundamento da discussão da proposta dessa arena multifuncional, Medeiros diz que será possível saber se a melhor opção é viabilizar um empreendimento privado ou público. Caso seja público, explicou que ele pode ajudar mais, indo atrás de recursos nos Ministérios, através de emendas ou do Governo do Estado. Caso seja privado, repassou que pode fazer um trabalho de busca de possíveis investidores.

José Medeiros analisou que a implantação dessa arena multifuncional, caso seja viabilizada, será um marco na história de Rondonópolis. Por isso, atesta que o poder público, principalmente a Prefeitura, precisa encampar a ideia para que ela não vire um “elefante branco”, mas seja um “elemento vivo” em prol da sociedade. “Um projeto, para dar certo, precisa de vontade e que esteja maduro. Passou da hora de Rondonópolis ter um empreendimento desse”, opinou o senador.

A proposta é que essa arena multifuncional reúna em um único empreendimento um teatro, um espaço para espetáculos artísticos, um grande ginásio de esportes e um espaço para feiras e eventos comerciais. A ideia local tem como inspiração o projeto do Centreventos Cau Hansen, sediado em Joinville (SC). A palestra de apresentação da proposta em Rondonópolis será feita pelo gerente de Patrimônio e Museus da Secretaria de Cultura e Turismo de Joinville, Guilherme Augusto Heinemann Gassenferth.

Essa palestra ocorrerá nesta sexta-feira, em dois momentos. Primeiro, às 14h, no auditório da Prefeitura de Rondonópolis, sendo voltado para gestores públicos, empresários em geral e representantes de clubes de serviços e entidades. Em um segundo momento, às 19h30, na Academia Líder de Artes, será voltado para os representantes dos segmentos culturais da cidade. O senador José Medeiros já confirmou presença na apresentação. Todos os interessados estão convidados a participar das discussões.