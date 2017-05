“Sem Temer o bicho pega, se ele ficar o bicho come”

A cidade de Brasília vem, literalmente, pegando fogo nestes últimos dias. Após a delação bombástica de Joesley Batista, um dos proprietários da JBS, a situação de muitos congressistas e também a do Presidente da República se tornaram insustentáveis. Criou-se a expectativa de que o presidente Michel Temer iria renunciar de seu mandato, porém isto não se concretizou. A situação do senador Aécio Neves ficou bastante prejudicada ante as delações e o recebimento de dois milhões de propina da JBS.

Estas bombásticas delações, somadas às reformas e a indignação da sociedade e das centrais sindicais, fizeram com que pessoas de diversas partes do Brasil ‘invadissem’ Brasília no dia 24 de maio, se manifestando contra o abuso do poder, contra a corrupção ativa e passiva que assola o país e contra as Reformas da Previdência e Trabalhista. As manifestações foram bem severas, com confrontos com a polícia, invasão e depredação na Esplanada dos Ministérios, incêndios em diversas áreas da capital, etc. Tudo isto fez com que o presidente Temer convocasse o Exército através de um decreto, no sentido de manter a ordem em Brasília.

Esta situação de manifestações vem se tornando corriqueiras nesta atual conjuntura da política partidária brasileira, aonde bilhões de reais são desviados ou propinados para o atendimento da elite, como mantenedores da JBS e da Odebrecht por exemplo. São grandes empresas que financiam partidos e políticos sem compromissos, onde estes recebem milhões para beneficiar-se a si próprio ou mesmo apoiar tais empresas ou empresários. Em outra parte, esse dinheiro em forma de propina foi colocado à mesa como doações em campanhas eleitorais de políticos fichas sujas, que, mormente não têm compromissos nenhum com a sociedade.

Dentro deste contexto, o presidente Temer tenta manter-se no cargo, pois a ele como presidente existe uma defesa jurídica, uma imunidade muito forte, pois como chefe de estado não pode ser preso. Ele vem tendo a complacência do atual Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que não vem aceitando os mais de dez pedidos de impeachment que estão expostos e solicitados, vem promovendo esquemas obscuros que, com certeza, vão atrapalhar esses processos de Impeachment de ir avante.

Enfim, “se correr o bicho pega, se ficar o bicho come”, pois para o presidente Temer a situação está bem complicada, e o povo está agindo contra esta roubalheira e bandidagem que assola o nosso país há muito tempo. Eis um presidente que toma o poder de Dilma Rousseff através de esquema montado juntamente com Eduardo Cunha, que era o presidente da Câmara na época e que agora, antes de qualquer coisa, vem fazendo conluio com Rodrigo Maia, atual presidente da Câmara, de maneira que o mesmo não acate os processos que fará rolar sua cabeça.

O certo é que o povo não o quer mais, cansou das suas bizarrices, de suas reformas antipopulares, e a mais plena certeza é de que se ele ficar o “bicho vai comer”, e desse atual presidente, não vai lhe restar nem história pra contar, pois vai ser antipopular assim lá na China, pois convenhamos, o cara tinha dois anos pra fazer uma gestão que lhe garantiria por mais quatro, e o que se vê é uma situação altamente complicada pra seu lado.

Enfim, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, a sociedade pede passagem, pede respeito, pede dignidade, pede civismo daqueles que não cessam de cometer crimes de corrupção. No ano que vem, teremos a responsabilidade de escolhermos melhor nossos políticos, teremos que separar o joio do trigo que temos em Brasília e espalhados como “pragas nas lavouras” pelo Brasil afora.

(*) Reuber Teles Medeiros, mestre em Geografia pela UFMT e servidor publico em Rondonópolis