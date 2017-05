Nascida em Rondonópolis e residente na zona rural de Itiquira, a estudante Ludmila Mayer, de 16 anos de idade, acaba de conquistar a etapa internacional do concurso Miss Natural Beauties 2017, realizado entre 17 e 21 de maio deste ano, em Curitiba (PR).

Primeiro, Ludmila participou da etapa nacional do Miss Natural Beauties 2017, em fevereiro deste ano, na cidade de Pato Branco (PR). Ela ficou com o título de Miss Brasil Teen Natural Beauties 2017. Com isso foi habilitada para a etapa internacional, que teve concorrentes de quatro países, incluindo o Brasil. Ganhou o título de Miss Natural Beauties 2017, na categoria teen.

A final do concurso internacional foi no dia 20 de maio, com desfile com trajes à fantasia, casual, de banho e de gala. A mãe de Ludmila, a artesã Lucimar Medeiros da Silva Mayer, atesta que a conquista dos títulos foi um orgulho para ela, mas que a filha reagiu com muita simplicidade diante dos resultados. Nos concursos, a jovem representou, primeiro, Rondonópolis/MT e depois o Brasil.

Este foi o quarto concurso de beleza que Ludmila participou. Apesar da conquista, Lucimar avalia que o ingresso da filha no mundo de modelo tem como impedimento a altura abaixo de 1,70 metro. Nesse caso, Ludmila participou, no Paraná, na categoria teen, voltada para adolescentes/jovens, com altura mínima de 1,65 metro. Mesmo assim, analisa que a filha é muito fotogênica.

Ludmila mora hoje em uma fazenda a 120 quilômetros de Rondonópolis e estuda em Ouro Branco do Sul. Para mãe e filha, a participação no concurso também foi uma grata oportunidade de conhecer a capital paranaense. “Para mim que sou do interior, é interessante porque pudemos conhecer uma cidade linda, com muita cultura, muita gente boa…”, analisou.