O chamado “rodízio” entre os vereadores e seus suplentes será permitido na Câmara Municipal de Rondonópolis somente após o prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) promulgar e mandar publicar a lei de autoria da mesa diretora da Casa de Leis, aprovada no último dia 10, alterando o regimento interno do Legislativo para que possa valer a alternância de cadeiras. A explicação é do presidente da Câmara, Rodrigo da Zaeli (PSDB).

Antes da alteração no regimento interno, para criar legalmente a possibilidade de licença dos vereadores por 30 dias, para tratar de assuntos particulares, também houve uma alteração na Lei Orgânica do município, aprovada pelos vereadores no dia 19 de abril deste ano.

O dispositivo que alterou a lei orgânica já foi promulgado pelo Legislativo, mas somente passaria a valer a partir de uma outra alteração, esta no Regimento Interno da Casa de Leis, que foi aprovada no dia 10.

Vencida a parte legal, pelo menos dois vereadores já declararam que vão pedir a licença. Um deles é o Vilmar Pimentel (SD) e o outro é Thiago Muniz (PPS). A vaga de Pimentel poderá ser ocupada pelo primeiro suplente do SD, o advogado Júnior Mendonça. Já a vaga de Thiago Muniz ficaria com o primeiro suplente do PPS, o ex-vereador Reginaldo Santos.