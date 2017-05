Aos poucos, os trâmites para retomada das obras das 470 casas do Residencial Dona Neuma, na região do bairro Padre Lothar, vão sendo encaminhados. Em reunião ontem (25/5), em Cuiabá, com o responsável pelo setor de Habitação da Caixa Econômica Federal no Estado, José Luiz Dias, o deputado estadual Sebastião Rezende obteve a informação que a empresa selecionada para retomar as obras do referido residencial será a Resecom, com forte atuação no Pará e no Ceará.

José Luiz repassou ao parlamentar que o processo de readequação do projeto do Residencial Dona Neuma, em Rondonópolis, devidamente reajustado em função da depreciação, já foi encaminhado para a Brasília com o nome da empresa selecionada. Agora Sebastião Rezende explica que, para a emissão da ordem de serviço do residencial, é preciso aguardar um posicionamento do Ministério das Cidades, autorizando a liberação dos recursos complementares. Como as obras ficaram paralisadas por um bom tempo, a readequação do projeto demanda de uma quantia maior de recursos.

Durante a visita do governador Pedro Taques a Rondonópolis nesta semana, Rezende aproveitou para falar da importância desse residencial para o município, considerando a necessidade das famílias pré-selecionadas, bem como para cobrar uma gestão quanto aos recursos complementares junto ao Ministério das Cidades. Além disso, o parlamentar assegura que continuará acompanhando e fazendo as articulações devidas para que esse recurso complementar necessário seja autorizado. Vale lembrar que, no começo deste mês de maio, ele tinha tido outra reunião com José Luiz para tratar desse assunto.

As casas do Residencial Dona Neuma eram para ter sido entregues em 2014 e estão paralisadas nos últimos anos. A empresa que atuava inicialmente no residencial abandonou as obras. Após diversos procedimentos burocráticos, a Caixa fez um chamamento para novas empresas visando concluir o residencial.

A expectativa é que, vencidos os entraves restantes, as obras do referido residencial possam ser retomadas no começo do segundo semestre deste ano. “Precisamos dar celeridade na retomada das obras”, disse Rezende para a reportagem.

Rezende também tem mantido contato com o secretário municipal de Habitação, Paulo José, falando sobre a situação do Residencial Dona Neuma.

SAIBA MAIS – O empreendimento faz parte do programa “Minha Casa, Minha Vida” na faixa 1, em que os moradores devem ter renda de até R$ 1,6 mil mensais, sendo que as parcelas chegam até 5% da renda familiar.