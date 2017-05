O réu Érico Oliveira da Silva, 32 anos, julgado anteontem (17) pelo Tribunal do Júri de Rondonópolis acusado de tentar matar Vilcimar José da Silva a golpes de faca e com o uso de um pedaço de concreto, foi condenado a um ano e seis meses de prisão, mas no regime semiaberto. A sentença é do juiz Wladymir Perri, da 1ª Vara Criminal e presidente do Tribunal do Júri. A acusação de homicídio duplamente qualificado, na forma tentada, foi desclassificada para delito de lesão corporal.

O crime ocorreu no dia 30 de outubro de 2010, em um bar da Avenida Goiânia, bairro Jardim Serra Dourada. Segundo a denúncia do Ministério Público Estadual (MPE), a vítima saía do bar quando foi surpreendida pelo acusado que lhe atingiu com uma forte pancada proveniente de um pedaço de concreto. Já no chão, o acusado tentou furar Vilcimar com uma faca, mas a lâmina envergou e não perfurou o corpo da vítima. Depois disso, o acusado, não satisfeito, voltou a munir-se com pedaços de concreto (parte de meio-fio) que estavam nas proximidades, desferindo vários golpes contra a vítima. Vilcimar desmaiou e o acusado acreditando que o teria matado, fugiu do local do crime.

Conforme o MPE, a motivação foi uma discussão antiga entre Érico e Vilcimar, quando o acusado, por ser viciado em entorpecentes, estaria sendo apontado como má companhia para uma cunhada da vítima, que também teria se viciado.