O vereador Thiago Muniz (PPS) irá se licenciar do cargo por 60 dias a partir de 1º de junho. Em sua vaga, assume o primeiro suplente da coligação, o ex-vereador Reginaldo Santos, também do PPS.

De acordo com Thiago Muniz, o seu pedido de licença é para tratar de assuntos particulares. Durante o período que o parlamentar estará afastado de suas funções, não receberá nenhuma remuneração ou indenização. “A licença não custará nada aos cofres públicos”, enfatiza.

O primeiro suplente Reginaldo Santos, que assumirá a cadeira, exercerá plenamente o mandato nesse período, recebendo toda a remuneração parlamentar (salário e verba indenizatória), assim como determina a legislação. A volta de Thiago Muniz às suas funções na Câmara Municipal está prevista para o dia 01/08/2017.

A licença de Thiago Muniz já estava sendo cogitada, assim como do vereador Vilmar Pimentel (SD), que já declarou a necessidade de se afastar da Câmara para tratar de assuntos pessoais. “Devo protocolar o meu pedido de licença no final do mês de julho”, antecipou Pimentel.

No caso de licenciamento Pimentel, quem assume a vaga é o primeiro suplente de sua coligação o advogado Júnior Mendonça (SD).