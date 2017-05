Após enfrentar uma queda na arrecadação nesta semana, o programa Mesa Brasil, do Serviço Social do Comércio (Sesc), que recebe alimentos e promove a doação para instituições filantrópicas, busca a adesão de novos doadores da sociedade local. Vale dizer que os supermercados são os grandes doadores da iniciativa, mas houve um revés na cidade com o sinistro sofrido por um grande supermercado.

A gerente do Sesc em Rondonópolis, Rejane Gonçalves de Souza, explica que o Mesa Brasil vive de doações. Ela atesta que o projeto busca, geralmente, alimentos que não possuem condições de comercialização, mas ainda podem ser consumidos, e fazem a distribuição para entidades. A partir desta semana, em função do acidente local, estima que a queda na arrecadação diária do projeto é da ordem de 40%.

Nesse contexto, Rejane atesta que não são apenas grandes mercados que podem fazer doações ao projeto, mas todos os interessados, sejam pessoas físicas ou pequenos comerciantes. Ela destaca que pessoas físicas, por exemplo, podem doar cestas básicas e padarias podem doar pães. No geral, o projeto recebe hortifruti, alimentos secos, pães, fraldas e produtos de limpeza. Não recebe comida pronta ou alimento confeitado.

Em Rondonópolis, o Mesa Brasil tem 8 funcionários e 20 doadores cadastrados, sendo 6 frequentes e 14 eventuais, com cerca de 65 instituições sociais que são ajudadas frequentemente, entre uma listagem de 99 instituições cadastradas. Em condições normais, são arrecadados e distribuídos uma média 30 toneladas por mês. “O Mesa Brasil propõe complementar a alimentação das entidades. Qualquer interessado em doar é bem-vindo”, externou Rejane.

Detalhando melhor, podem se tornar doadores de alimentos no projeto: centrais de distribuição, supermercados/mercados, armazéns, padarias, indústrias, e outros que possuam alimentos excedentes com ou sem valor comercial, próprios para o consumo humano.

Outras informações sobre como contribuir e ajudar a manter o projeto Mesa Brasil em Rondonópolis podem ser obtidas pelos telefones 3411-1470/1494, através de Moisés ou Maria Luíza.