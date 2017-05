Aproveitando a vinda do ministro das Cidades, Bruno Araújo, nesta segunda-feira (15/5), em Várzea Grande/Cuiabá, uma comitiva de autoridades estaduais, incluindo o governador Pedro Taques, o deputado estadual Sebastião Rezende e o prefeito Zé Carlos do Pátio, espera obter uma posição acerca da destinação de recursos federais para viabilização de um projeto complementar à canalização do Córrego Canivete, em andamento.

O deputado estadual Sebastião Rezende explicou à reportagem que, a partir de uma reivindicação dos moradores, fez um trabalho de gestão junto ao Governo do Estado para que elaborasse um projeto de caráter técnico, incluindo os valores necessários, para as obras complementares à canalização do Córrego Canivete, ficando a cargo da empresa CPOL Consultoria de Obras e Projetos Ltda.

Com base nos estudos/projetos feitos pela empresa, Rezende informou que a readequação da canalização do Córrego Canivete demandará cerca de R$ 5,605 milhões, sendo R$ 1,754 milhão para pavimentação de vias adjacentes, R$ 2,238 milhões para drenagem pluvial e mais R$ 1,612 milhão para construção de mais quatro pontes. Ele atesta que são aproximadamente 40 bairros nas imediações do Córrego Canivete que anseiam por esse projeto complementar.

Conforme Rezende, a canalização do Canivete em andamento envolve 2,7 quilômetros de obras, com a garantia de R$ 13,417 milhões, mas que não contempla a construção de novas travessias, serviços de drenagem e pavimentação necessária de vias adjacentes ao longo desse trajeto. Inclusive, lembrou que, em recente encontro na capital federal, o governador do Estado já apresentou o projeto complementar do Córrego Canivete ao ministro das Cidades, reivindicando a viabilização dos recursos.

Como o assunto já tinha sido apresentado anteriormente, Rezende atesta que esse novo encontro com o ministro Bruno Araújo é o momento de cobrar uma resposta em torno da consolidação desses recursos. “A nossa expectativa é que o ministro garanta esses recursos necessários”, reforçou o parlamentar.