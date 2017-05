O professor doutor Ruy Ferreira, aposentado da UFMT/Campus Rondonópolis e hoje morando em São Paulo, enveredou por novas searas e, numa guinada de 180º, deixou a Ciência Exata para trilhar o movediço caminho da Literatura. Ele está lançando agora um romance com tema polêmico e cheio de surpresas: “Gilberto: O menino do DOI-CODI”.

Professor Ruy foi um cronista do cotidiano por muitos anos em Rondonópolis. Em 2012 reuniu quinze anos de artigos publicados em A TRIBUNA e, no aniversário do jornal, lançou na internet uma coletânea dessas crônicas, em um livro intitulado Linha do Tempo, brindando os leitores e assinantes com artigos divertidos e críticos. O e-book está disponível gratuitamente em: https://issuu.com/atribunamt/docs/linha_do_tempo.

Ruy Ferreira escreveu dois livros técnicos, sendo um relato de pesquisa realizado na rede escolar municipal de Primavera do Leste e publicado pelo INEP/MEC em 1998. Outro, em parceria com grupos de pesquisas de vinte e cinco universidades brasileiras, mexicana, argentina e portuguesa, em 2014, sobre a gestão da Tecnologia da Informação em hospitais.

A nova obra do professor Ruy é um romance de ficção histórica. Esses são os primeiros passos depois de trinta anos envolvido por completo com Informática e suas aplicações na sala de aula e nos hospitais. Vale explicar que ele se aposentou depois de uma série de ataques cardíacos. “Escrever um romance é muito mais difícil que escrever algo que se tenha pesquisado por anos”, disse ele à reportagem.

Com tema polêmico, característica do professor Ruy, o livro oferece outras versões para certos acontecimentos que o leitor nem imagina que ocorreram. O personagem Gilberto vai dar pistas de como agiam os agentes do serviço de informações das Forças Armadas no Brasil na época do tricampeonato mundial de futebol. Como repercussão, os primeiros leitores já se manifestaram nas redes sociais elogiando a trama e, na palavra de alguns, “presos à leitura do início ao final da obra”.

A respeito de um panorama sobre o livro, o autor assim resumiu o romance: “Da primeira missão, como atirador de elite contra o terrorismo de esquerda, até a volta da Operação Peixe na Guerrilha do Araguaia, a ficção histórica narra à epopeia de Gilberto, um moleque da Baixada Fluminense, e traz uma caixa de surpresa para o leitor, onde o final nem sempre é feliz. Acompanhe um jovem de dezenove anos que entra, sem pedir, no misterioso serviço secreto do Exército Brasileiro e vive experiências incríveis nos mal falados Anos de Chumbo”.

A venda do livro está sendo feita exclusivamente na página de pré-lançamento da obra nas redes sociais: https://www.facebook.com/Gilberto.o.menino.doi.codi/ e custa R$ 35,99, com frete grátis para todo o Brasil.