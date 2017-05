Delegado regional antecipou que, com base em informações iniciais do Comando dos Bombeiros, possivelmente trata-se de um incêndio culposo qualificado

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Rondonópolis já iniciou os trabalhos investigativos em relação ao incêndio no Atacadão, ocorrido na tarde desta sexta-feira (12/5). O delegado regional Claudinei Lopes informou que o delegado Thiago Garcia Damasceno presidirá o inquérito. Ele adiantou que, com base em informações iniciais do Comando dos Bombeiros, possivelmente trata-se de um incêndio culposo qualificado (sem intenção de provocá-lo) com vítimas. No entanto, não passou detalhes sobre a origem dessa linha de investigação.

Segundo Claudinei Lopes, a previsão é que o Corpo de Bombeiros entregue um relatório à polícia nesta segunda-feira. Explicou que será requisitada a perícia, mas que os peritos só poderão entrar no local após liberação dos bombeiros, com as devidas condições de segurança, quando acabar a fumaça ou não houver risco de desabamento. Atestou que, nesta segunda-feira, também iniciarão as oitivas, identificando os empregados do mercado que estavam no local, além de testemunhas e vítimas, requisitando os exames de corpo de delito.

O comandante do Comando Regional de Bombeiro Militar II, coronel Vanderlei Bonoto Cante, informou ao Jornal A TRIBUNA que a equipe de bombeiros permaneceu neste sábado no Atacadão para o controle dos focos de incêndio, com a presença de 2 caminhões no local e estrutura de apoio. Muitas explosões ainda podiam ser ouvidas, possivelmente de enlatados. Ele acredita que os focos de incêndio devem permanecer ainda por cerca de 20 dias, indo e vindo com menor força. No momento, externou que há um grande risco de desabamento das estruturas do prédio, que ficaram comprometidas.

Bonoto também passou informações à reportagem sobre a parte documental do Atacadão de Rondonópolis. O comandante disse que o alvará de prevenção contra incêndio e pânico do supermercado estava vencido desde 2015. Contudo, ponderou que a unidade estava com o projeto de combate a incêndio aprovado pelo Corpo de Bombeiros desde setembro de 2016, sendo que a empresa estava providenciando a sua execução para receber o alvará. Dessa forma, atesta que o supermercado estava em processo de regularização do processo, não que estivesse omisso.

O comandante destacou ao Jornal A TRIBUNA que, mesmo assim, o Atacadão de Rondonópolis tinha um sistema preventivo de combate a incêndio muito bom. Ele externou que o supermercado tinha passado por uma ampliação e teve de providenciar as mudanças necessárias junto ao Corpo de Bombeiros. “Eles estavam sem o alvará porque estavam executando o novo projeto de 2016, para então liberar o novo”, explicou para a reportagem. Como o projeto estava aprovado, a empresa fica de fazer as adequações e, depois, chama os bombeiros para vistoria, esperando a liberação do alvará.

EMPRESA – A respeito do incêndio na loja de Rondonópolis, o Atacadão informou ao Jornal A TRIBUNA que o Corpo de Bombeiros foi acionado tão logo foi detectado. Externou que equipes de gestão da companhia estão mobilizadas no apoio necessário à unidade. Além de lamentar profundamente o ocorrido, esclareceu que segue estritamente todas as normas de segurança e que vai colaborar com as autoridades competentes para a elucidação do caso.