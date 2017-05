Entre os atos anulados, está um que garantia a presença de equipe multidisciplinar para atender autistas no Caps Infantil. Com isso, a relação entre o prefeito e o vice pode azedar ainda mais

Representantes da Associação Rondonopolitana de Pessoas com Transtorno Autista (Arpta) compareceram ontem durante a ordem do dia da Câmara Municipal. Eles foram pedir aos vereadores que intercedam junto ao prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) para garantir a continuidade de uma equipe multidisciplinar no Caps Infantil.

Segundo a associação, essa equipe foi destinada pelo vice-prefeito Ubaldo Barros (PDT), quando ele assumiu a prefeitura durante o período em que o prefeito ficou afastado para tratamento de saúde, porém a decisão acabou sendo revogada assim que Pátio reassumiu o Paço Municipal.

Pelo que se apurou, esta não foi a primeira revogação de Pátio de atos de seu vice-prefeito Ubaldo Barros quando estava no comando da prefeitura. Um outro exemplo foi quando Ubaldo lotou, na Secretaria de Educação, uma servidora efetiva que ocupa cargo de apoio instrumental na Secretaria Municipal de Saúde. Em seu retorno, Zé do Pátio revogou a portaria, anulando a decisão do seu vice-prefeito.

“As mulheres da Associação dos Autistas pediram nossa ajuda para reverter a situação e não pensei duas vezes em trazê-las à ordem do dia. Diante desse fato, ficou decidido que vamos agendar uma reunião com o prefeito não só para para buscar uma saída, como também para apresentar as reivindicações da associação”, explicou Adonias Fernandes (PMDB), proponente da reunião.

Para a tesoureira da associação, Elisângela Souza, a visita é importante para mostrar o que os pais têm passado sem a ajuda da equipe de profissionais. “As crianças estão retrocedendo por falta de atendimento. É preciso que o prefeito reveja esta situação. Também queremos apresentar um projeto de construção de uma clínica-escola para autistas e uma auxiliar para acompanhar as crianças em sala de aula. É preciso que o prefeito nos receba e a visita à Câmara foi importantíssima para que consigamos agendá-la”, disse.

A mãe Márcia Ferreira reforçou que a luta é grande e que a falta de atendimento prejudica no desenvolvimento das crianças. “Uma consulta é cara e há crianças que precisam de ajuda até para colocar a roupa após ir ao banheiro. Aí me explica: como não ter uma auxiliar em sala de aula? Precisamos da ajuda dos vereadores e saímos daqui satisfeitas com a forma que fomos tratadas”.