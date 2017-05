Papo Político

1 – SENHORES E SENHORAS

nestes primeiros cinco meses de administração do prefeito José Carlos do Pátio (SD), o vimos muito falar em economia dos recursos da arrecadação pública e a necessidade de medidas de economia para a Prefeitura de Rondonópolis conseguir honrar as suas despesas, sendo uma das mais importantes o pagamento em dia dos servidores públicos municipais. É de elogiar a postura do prefeito logo nos primeiros meses de governo em garantir ao servidor público o Reajuste Geral Anual (RGA). No entanto, outra questão não está sendo dada publicidade na gestão de Pátio a respeito da falta de investimentos públicos. Ocorre que o ex-prefeito Percival Muniz (PPS) deixou a prefeitura com várias dívidas, inclusive uma delas de mais de R$ 3 milhões no Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear), referente à contas de energia elétrica vencidas. Hoje devido a várias dívidas herdadas da gestão anterior muitos investimentos estão sendo deixados de lado. O Colunista foi informado recentemente que Pátio já pagou vários milhões em dívidas, porém não deu publicidade a essa situação e nem tão pouco abriu uma auditoria das contas deixadas pelo Percival, o que seria mais correto.

Enquanto Pátio segue calado, Muniz e seus companheiros estão fazendo de tudo para se aparecerem. A última da vez foi que Muniz foi considerado “O melhor prefeito do Estado” nos últimos dois anos, segundo os cem “jurados” que fazem parte de um grupo WhatsApp que se intitulam como “personalidades” mato-grossenses, mas que em sua grande maioria não têm qualquer isenção ou imparcialidade para uma eleição desse tipo, não passando de meros “puxa sacos” de seus políticos de estimação. Para o político, com ou sem mandato, que se gaba corajoso, a sugestão é colocar o nome para avaliação da população em geral e não em um grupo de amigos e coleguinhas “puxa-sacos”. Mas no caso do ex-prefeito, nem é preciso, dado o resultado das últimas eleições em Rondonópolis, quando ele perdeu para o Zé do Pátio e teve o apoio de apenas um terço do eleitorado. Vale ressaltar ainda que entre os cem “seletos” integrantes desse grupo de WhatsApp estão, nada mais, nada menos, que o ex-secretário de Governo de Percival, Eduardo Duarte. Se for mesmo verdade isto, esta premiação não vale nem de brincadeira, né!

2 – PARECE QUE

a baderna instalada no congresso nacional também chegou por aqui no Mato Grosso, mais precisamente na Assembleia Legislativa. Na sessão noturna da casa da última quarta-feira (17), os deputados Janaina Riva (PMDB) e Jajah Neves (PSDB) por muito pouco não chegaram às vias de fato. O bate-boca começou depois que Jajah comparou o discurso da deputada, na tribuna, a um dramalhão de novelas mexicanas do SBT. Quase chorando, ela reclamou abandono dos colegas que não assinaram o requerimento para criação da “CPI dos Grampos”.

Contrariada, a deputada ameaçou pedir vistas de todos os projetos na pauta, que seriam votados, se não tivesse seu direito de resposta imediato. Então ela disse que Jajah não teria moral para falar em corrupção já que devolve o repasse de R$ 65 mil de verba indenizatória a Wilson Santos (PSDB), titular da cadeira dele.

Durante o bate-boca, a deputada até lembrou que um secretário da Assembleia teria dito que um tucano em Mato Grosso usa calcinha rosa. Baixaria correu solta. Quem seria esse tucano?

3 – POLITICAMENTE,

um ponto positivo para o projeto de se candidatar governador do Estado de Mato Grosso para o senador Wellington Fagundes (PR), foi a reportagem exibida em rede nacional no último dia 14, denunciando um suposto esquema de interceptações telefônicas ilegais em Mato Grosso, operado por um grupo da Polícia Militar e com a suspeita de conivência do governador do Estado Pedro Taques (PSDB). Há tempos estamos citando na coluna os ataques indiretos do senador à administração estadual, e convenhamos que até certo ponto alguns são merecidos, a exemplo do abandono com Rondonópolis pelo governador, que aqui teve excelente votação, lhe dando larga vantagem sobre o então adversário Lúdio Cabral. É sabido ainda no meio político que tal projeto de Fagundes poderá contar com o apoio do ex-prefeito Percival Muniz (PPS) e todo seu grupo. Neste projeto, Muniz estaria tentando articular uma candidatura ao Senado da República, formando chapa com Fagundes para o governo.

Do outro lado, o candidato à reeleição, ou seja, o governador Pedro Taques, terá como candidato de chapa para o Senado o seu atual vice Carlos Fávaro, presidente estadual do PSB.

NO MOMENTO,

em que os últimos acontecimentos deixa Fagundes com saldo positivo politicamente, quem teve pontuação negativa com esses terremotos nacionais foi o Ministro da Agricultura Blairo Maggi (PP), que sonha em alçar voos maiores para 2018 com uma candidatura de vice-presidente, ou até mesmo como cabeça de chapa. Ocorre que hoje, Maggi está somando forças com o presidente Michel Temer (PMDB), que além da desaprovação popular, agora está à beira do abismo com todo o seu grupo, é claro, diante da revelação de que os magnatas da JBS, em acordo com a Operação Lava Jato, gravaram conversa em que Temer supostamente dá o aval para a compra do silêncio do ex-deputado preso Eduardo Cunha, que mancha como nunca a imagem do presidente.

4 – NA POLÍTICA

rondonopolitana o prefeito Zé do Pátio continua sendo alvo de polêmicas. Desta vez, a novidade é que o Partido Ecológico Nacional (PEN), descontente com o que vem acontecendo no Paço Municipal, poderá ser o primeiro a abandonar a base do prefeito que está a frente do executivo há pouco mais de quatro meses. Embora ainda nanico, a legenda contribuiu consideravelmente com o atual gestor de Rondonópolis durante a última campanha eleitoral. Mais da metade do tempo da coligação de Zé do Pátio na propaganda eleitoral gratuita no rádio e na tv foi conquistado com o apoio da sigla. Foram 41 preciosos segundos.